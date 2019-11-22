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Премьер правительства Молдовы Ион Кику и посол Румынии Даниел Ионицэ

Молдавский премьер Кику встретился с послом Румынии: о чем шла речь

© Photo: gov.md
Политика
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Тема:
Смена правительства в Молдове (63)
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Sputnik Молдова

Двусторонние проекты, стратегическое партнерство, строительство газопровода и реформы – все это обсуждали Ион Кику и Даниел Ионицэ.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Премьер Молдовы Ион Кику обсудил с послом Румынии Даниелом Ионицей процесс проведения реформ и двусторонние проекты. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства.

Глава кабмина высоко оценил динамику двусторонних отношений, в том числе помощь Румынии, оказанную для реализации многочисленных проектов по развитию.

"Румыния всегда была рядом и оказывала значительную помощь. Республика Молдова и в дальнейшем рассчитывает на поддержку румынского государства. Повестка реформ правительства направлена на изменение положения дел в нашей стране в интересах граждан", - отметил Кику. 
Дом Правительства
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обнародована программа правительства Иона Кику - кабмин расставил приоритеты

В свою очередь, Ионицэ заявил, что румынские власти продолжат поддерживать Молдову на пути евроинтеграции и республика останется стратегическим партнером Румынии.

Обнародована программа правительства Иона Кику - кабмин расставил приоритеты>>>

В то же время, дипломат подчеркнул, что поддержка со стороны Румынии, в том числе финансовая, а также реализация стратегических двусторонних проектов будет "строго обусловлена продолжением процесса проведения существенных реформ для демократического развития Молдовы и продвижения евроинтеграции".

"Румыния не будет безразличной к судьбе Молдовы, потому что у нас единое языковое пространство, культура и традиции, которые, уверен, представляют фундамент наших двусторонних отношений", - сказал Ионицэ.

Кику отметил, что проведение реформ требует подробного рассказа о них, чтобы в обществе правильно их восприняли, а уровень доверия граждан вырос.

В ходе дискуссии стороны обсудили еще и степень внедрения общих проектов, перспективу укрепления двусторонних отношений, а также отметили важность своевременной реализации энергетических проектов, в частности строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (63)

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