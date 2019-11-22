Гречаная: Молдова готова к активной работе в рамках СНГ и ЕАЭС

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Содружество Независимых Государств является одним из наиболее долговременных и наиболее успешных интеграционных проектов на постсоветском пространстве, заявила спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная в ходе своего выступления на 50-м юбилейном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, которое прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, молдавские власти видят "большой потенциал в развитии внутренних производственных кооперационных, технологических связей, в реализации совместных проектов стран СНГ в разных сферах".

"Сегодня в Молдове есть полноценная политическая воля и готовность двигаться в этом направлении, сохраняя приверженность и обязательства по всем международным соглашениям, принятым нашей страной ранее", - добавила Гречаная.

Спикер подчеркнула, что "все ветви власти в Молдове работают вместе, уделяя особое внимание и гарантии инвестиционным проектам".

"Существует большой потенциал в развитии совместных проектов в различных областях. Защита инвестиций, предсказуемость, открытие нового правительства - то, что Молдова может предложить своим внешним партнерам и друзьям в СНГ в настоящее время", - отметила Гречаная.

Молдавская делегация во главе со спикером Зинаидой Гречаной принимает участие в 50-м юбилейном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое проходит 20-22 ноября в Санкт-Петербурге. В состав делегации также вошли председатель парламентской комиссии по контролю государственных финансов Владимир Головатюк, руководитель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк, депутаты Владимир Боля и Георгий Пара.

Кроме того, у спикера прошел ряд двусторонних дискуссий - с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко и главой мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

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