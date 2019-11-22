Ион Кику на форуме ЕБРР в Лондоне: Молдова стремится развивать производство

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику участвует в инвестиционном форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для государств Восточного партнерства, который проходит в Лондоне.

В работе форума приняли участие главы государств и правительств из Азербайджана, Армении, Грузии, Украины, Беларуси и Молдовы, представители Европейского союза и Европейского инвестиционного банка, международные инвесторы.

"Для нас очень важно сконцентрироваться не только на традиционных продуктов, но и перейти к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, которое использует местные ресурсы для переработки и обеспечивает экспорт на высоком технологическом уровне, - заявил Ион Кику, выступая на инвестиционном форуме.

Премьер-министр привел в качестве примера развитие в Молдове сектора производства деталей для автомобильной индустрии, который назвал "историей успеха". По заявлению главы правительства, в 2018 году в этом секторе были открыты 15 тысяч рабочих мест.

Кику высоко оценил роль ЕБРР в поддержке экономического развития РМ. Подчеркнув, что Европейский банк реконструкции и развития является одним из главных партнеров по развитию Молдовы, премьер-министр заявил, что общий объем инвестиций ЕБРР в нашей стране составил к настоящему моменту 1,29 миллиарда евро, инвестированных в 128 проектов.

Подобный форум организован впервые и приурочен к 10-летию со дня официального учреждения Восточного партнерства.

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