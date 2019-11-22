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Кремль и здание МИД

В Госдуме России могут пройти парламентские слушания по Приднестровью

© Sputnik / Владимир Песня
Политика
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Sputnik Молдова

Приднестровские парламентарии посетили с визитом российскую столицу, встретившись с представителями различных фракций и комитетов Государственной Думы.

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Договоренность о проведении парламентских слушаний по Приднестровью в Госдуме РФ была достигнута во время встречи в Москве делегации приднестровских депутатов с руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым.

"Была также достигнута договоренность об организации в Государственной Думе РФ выставки "Приднестровье: культурно-исторический, социально-экономический и инвестиционный потенциалы", - отметили в парламентской пресс-службе.

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© Sputnik / Irina Leahova
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Значительное время народные избранники Приднестровья уделили встречам с представителями различных парламентских фракций Государственной Думы, а также комитетов.

Обсуждали темы упрощенного механизма получения жителями Приднестровья гражданства РФ, использования проживающими в Приднестровье российскими гражданами средств "материнского капитала" на родине для получения детьми высшего образования и решения жилищной проблемы, а также возможности оказания региону материально-технической и гуманитарной помощи, как для поддержки соотечественников, так и для экономики Приднестровья.

По итогам диалога достигнута договоренность о подготовке целевой программы межпарламентского сотрудничества по различным направлениям.

"Прорабатывается возможность организации совместной встречи по всем насущным вопросам с вице-премьером Дмитрием Козаком, курирующим в России приднестровское направление", - подчеркнули в пресс-службе.

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© Sputnik / Irina Leahova
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С зампредом Комитета по делам СНГ Виктором Водолацким договорились об открытии в Приднестровье регионального представительства Общероссийского патриотического движения "Двуглавый орел", обмене делегациями и реализации совместных проектов, связанных с 75-летием Победы.

С представителями Московской городской думы обсудили также возможность организации на московской площадке выставки и круглого стола по приднестровской тематике, в частности, защите проживающих в Приднестровье соотечественников.

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Теги:
слушания, Госдума РФ, Приднестровье


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