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Встреча Игоря Додона с премьером, спикером и мэром Кишинева

Додон, Кику и Гречаная встретились с министрами и мэром Кишинева

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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19 0 0
Sputnik Молдова

В понедельник состоится очередное рабочее заседание главы государства, спикера парламента и премьер-министра.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вместе со спикером парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику провели встречи с несколькими министрами, а также с мэром Кишинева Ионом Чебаном.

В общей сложности работа продолжалась в течение шести часов, сообщил в субботу глава государства на своей странице в соцсети Facebook.

"Совместными усилиями мы определили пути решения имеющихся у граждан проблем, договорились о способах начала реализации ряда социально-экономических проектов, а также проекта модернизации дорог", - написал Додон.

В понедельник, в ходе еженедельного совещания со спикером и премьером, будет представлен план действий по итогам прошедших дискуссий, сообщил президент.

Неделю назад, 18 ноября, Додон, Гречаная и Кику впервые провели совместное рабочее заседание.

По словам главы государства, подобная "планерка" будет проходить каждый понедельник, чтобы улучшить координацию между администрацией президента, правительством и парламентом.

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Теги:
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