Итоги визита Кику в Лондон — состоялся ряд важных переговоров

Премьер-министр Молдовы участвовал в инвестиционном форуме ЕБРР в Лондоне, приуроченном к 10-летию Восточного партнерства - об итогах визита читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику вернулся в Кишинев из Лондона, где участвовал в инвестиционном форуме Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для государств Восточного партнерства.

В работе форума приняли участие главы государств и правительств из Азербайджана, Армении, Грузии, Украины, Белоруссии и Молдовы, представители Европейского союза и Европейского инвестиционного банка, международные инвесторы.

В ходе форума премьер-министр провел ряд двусторонних встреч с главами правительств нескольких государств.

Как Молдова будет сотрудничать с Азербайджаном

Во время встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым Ион Кику заявил о заинтересованности Молдовы в наращивании межгосударственного политического диалога с руководством Азербайджана.

В первой половине 2019 года объем взаимной торговли между странами составил 3,2 миллиона долларов, а цифра экспорта продукции из нашей республики в государство у Каспийского моря возросла до 2,8 миллиона долларов.

В ходе встречи Кику также поблагодарил своего азербайджанского коллегу за предоставление финансирования на строительство Культурно-образовательного центра в Чадыр-Лунге. Стоимость этого проекта составила 1,5 миллиона евро.

Обсудили увеличение молдавского экспорта в Белоруссию

На встрече с белорусским премьером Сергеем Румасом Кику заявил, что республика хочет увеличить экспорт отечественных товаров на рынок Белоруссии, так как в последнее время отмечено его сокращение.

В кабмине уточнили, что в прошлом году объем экспорта достиг 87 миллионов долларов, а общий объем торговли превысил 215 миллионов долларов США.

Кроме того, Кику и Румас обговорили перспективу сотрудничества по нескольким важным проектам. В их числе инициатива строительства дорог в Молдове белорусскими компаниями. Также шла речь о необходимости ускорить либерализацию транспорта и заключить долгосрочные договора на реализацию молдавской сельхозпродукции.

Будут открыты два КПП

В ходе переговоров с главой кабмина Украины Алексеем Гончаруком Кику подчеркнул открытость молдавского правительства к укреплению партнерских отношений с соседней страной в различных областях.

По заявлению главы правительства Молдовы, приоритетными направлениями для нашей страны являются региональная безопасность, экологическая защита бассейна реки Днестр, энергетический и транспортный сектора, активизация сотрудничества на государственной границе.

В частности, Кику подтвердил, что на приднестровском участке молдавско-украинской границы будут открыты еще два совместных контрольно-пропускных пункта.

Молдова рассчитывает на поддержку ЕБРР

В беседе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти глава молдавского правительства заявил, что республика рассчитывает на постоянную поддержку ЕБРР, который является одним из основных партнеров по развитию Молдовы.

"ЕБРР будет продолжать инвестировать в крупные проекты, направленные на повышение уровня жизни граждан Республики Молдова", - заявил Чакрабарти.

Кику высоко оценил роль ЕБРР в поддержке экономического развития РМ. Подчеркнув, что Европейский банк реконструкции и развития является одним из главных партнеров по развитию Молдовы, премьер-министр заявил, что общий объем инвестиций ЕБРР в нашей стране составил к настоящему моменту 1,29 миллиарда евро, инвестированных в 128 проектов.

Подобный форум организован впервые и приурочен к 10-летию со дня официального учреждения Восточного партнерства.

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