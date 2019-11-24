Игорь Додон по выходным будет общаться с гражданами в Youtube и в соцсетях

"Люди хотят пообщаться на простые житейские темы, хотят знать, как жить дальше", написал глава государства, представляя аудитории дополнительную площадку для общения с президентом.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. У жителей Молдовы теперь появится возможность не только посмотреть телепередачи, в которых участвует президент Молдовы Игорь Додон, но и пообщаться с главой государства по выходным в социальных сетях, на темы, далекие от политики. Об этом Додон сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Знаю, что есть много вопросов, на которые граждане ждут ответов от главы государства. И речь не всегда идет о политике. Люди хотят пообщаться на простые житейские темы, хотят знать, как жить дальше. Поэтому мы решили открыть дополнительную площадку для общения с президентом, которая принадлежит народу", - написал он.

По сообщению главы государства, каждые выходные на канале в YouTube, а также в социальных сетях он будет отвечать на вопросы граждан. По мнению Додона, таким образом удастся охватить больше людей, в том числе наших сограждан, проживающих за пределами Молдовы.

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