Премьер Кику отправится в Киев и примет участие в заседании ГУАМ

Визит молдавского премьер-министра Иона Кику в Киев запланирован на 12 декабря: молдавский политик хочет также провести встречу с главой кабмина Украины Алексеем Гончаруком.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Ион Кику планирует 12 декабря отправиться с визитом в Киев, чтоб принять участие в заседании ГУАМ, а также провести встречу с главой кабмина Украины Алексеем Гончаруком.

"На прошлой неделе я встретился с премьером Украины Гончаруком, мы договорились, что 12 декабря я осуществлю визит в Киев, чтобы принять участие в саммите ГУАМ, при этом вторая часть визита будет посвящена двусторонней повестке", - сказал Кику, подчеркнув, что премьеры наметили планы на будущее, которые касаются реализации совместных проектов.

Президент Игорь Додон, премьер и спикер парламента Зинаида Гречаный провели в понедельник совместное заседание, чтобы определить повестку на неделю.

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Такое решение (о совместных совещаниях) ранее было принято высшим руководством страны.

ГУАМ - организация за демократию и экономическое развитие, созданная в 1997 году (хартия организации подписана в 2001 году, устав — в 2006 году) республиками — Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой (с 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан).

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Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ.

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