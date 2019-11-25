10:41 25 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Клаус Йоханнис

Игорь Додон поздравил Клауса Йоханниса с победой на выборах президента

© AP Photo / Vadim Ghirda
Политика
Получить короткую ссылку
26 0 0
Sputnik Молдова

На президентских выборах в Румынии во втором туре с большим перевесом победил действующий глава государства.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил своего румынского коллегу Клауса Йоханниса с победой на выборах президента Румынии.

"Румыны сделали важный выбор и для Республики Молдова, вручив вам мандат доверия, и я полностью уверен в том, что вы продолжите оказывать активное содействие тесному сотрудничеству между нашими странами", - говорится в поздравительном послании Додона.

Президент Молдовы заявил, что высоко ценит вклад Йоханниса и помощь румынского народа в процессе европеизации.

"Мне бы хотелось, чтобы во время второго президентского срока нам обоим удалось бы уберечь Румынию и Республику Молдова от ложных геополитических споров", - отметил глава молдавского государства.

Молдова остается страной, приверженной процессу реформ, которая желает способствовать укреплению безопасности в регионе совместно с Румынией и Украиной, написал Игорь Додон.

Клаус Йоханнис победил на президентских выборах в Румынии, которые состоялись в воскресенье, 24 ноября, набрав 63,17 процента голосов избирателей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Йоханнис после встречи с Трампом: хотим больше американских военных в Румынии
Взгляд из Бухареста: в США Йоханнис уступил все… за ничто
Во второй тур выборов президента Румынии вышли Йоханнис и Дэнчилэ
Теги:
Игорь Додон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Неделя в фотографиях: самые яркие события, прошедшие 16 - 22 ноября
Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II - видео
Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II - видео
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться