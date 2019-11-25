Игорь Додон поздравил Клауса Йоханниса с победой на выборах президента

На президентских выборах в Румынии во втором туре с большим перевесом победил действующий глава государства.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил своего румынского коллегу Клауса Йоханниса с победой на выборах президента Румынии.

"Румыны сделали важный выбор и для Республики Молдова, вручив вам мандат доверия, и я полностью уверен в том, что вы продолжите оказывать активное содействие тесному сотрудничеству между нашими странами", - говорится в поздравительном послании Додона.

Президент Молдовы заявил, что высоко ценит вклад Йоханниса и помощь румынского народа в процессе европеизации.

"Мне бы хотелось, чтобы во время второго президентского срока нам обоим удалось бы уберечь Румынию и Республику Молдова от ложных геополитических споров", - отметил глава молдавского государства.

Молдова остается страной, приверженной процессу реформ, которая желает способствовать укреплению безопасности в регионе совместно с Румынией и Украиной, написал Игорь Додон.

Клаус Йоханнис победил на президентских выборах в Румынии, которые состоялись в воскресенье, 24 ноября, набрав 63,17 процента голосов избирателей.

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