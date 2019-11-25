Додон обсудил с Васнецовым укрепление торгово-экономических связей

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России укрепление торгово-экономических и культурных связей двух стран. Об этом глава государства написал в понедельник на своей странице в соцсети Facebook.
"Обсудили текущую повестку молдавско-российского стратегического партнерства, констатировали стабильное укрепление торгово-экономических и культурных связей, указали на наличие обширного потенциала для дальнейшего роста", - отметил Додон.
Стороны также высоко оценили состоявшуюся на прошлой неделе поездку в Москву правительственной делегации во главе с премьер-министром Ионом Кику.
"Пришли к единому мнению о том, что многосторонняя консолидация межгосударственных связей закладывает прочную основу для достижения еще более впечатляющих результатов в 2020 году", - подчеркнул Додон.
С 2012 года ни один молдавский премьер не приезжал с визитом в Россию. Предшественники нового главы правительства Иона Кику выбирали другое направление, а некоторые под различными предлогами откладывали диалог с Москвой.
Кабмин Кику был утвержден парламентом Молдовы 14 ноября, а через неделю молдавский и российский премьеры обсуждали острые вопросы, которые накопились за 7 лет. Кику подчеркнул, что Россию и Молдову связывают глубокие исторические корни.
Дмитрий Медведев поздравил Кику с назначением на должность премьер-министра и пожелал ему успехов в работе.
Премьер-министр Молдовы выразил уверенность, что Кишинев и Москва возобновят конструктивный диалог, который придаст импульс улучшению отношений двух стран.
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