Как Молдова будет сотрудничать с МВФ: президент Додон провел важную встречу

Глава государства Игорь Додон встретился с председателем миссии Международного валютного фонда в Молдове и обсудил с ним основные направления сотрудничества с нашей страной.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон во вторник утром провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества с нашей страной.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о политической ситуации в республике. Глава государства заверил собеседника в том, что новое правительство будет строго соблюдать все взятые перед внешними партнерами обязательства и приложит все усилия для успешной реализации действующей программы сотрудничества с МВФ, которая завершается в марте 2020 года.

"Отметил, что в основе всех предпринимаемых новым кабинетом министров действий - национальные интересы Республики Молдова, защита наших экономических агентов, социальная защита уязвимых слоев населения", - написал глава государства на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Додон рассказал Атояну о недавно начатых новым правительством социальных инициативах, направленных на улучшение жизни граждан страны, а также о намерении реализовать ряд больших инфраструктурных проектов в Молдове. Президент подчеркнул, что Молдова рассчитывает на поддержку МВФ в выполнении этих задач.

В свою очередь, представитель МВФ приветствовал инициативу правительства Молдовы по инвестициям в инфраструктурные проекты, он также отметил важность инициатив по социальной защите населения республики.

Атоян уточнил, что последовательное выполнение Молдовой начатых реформ и выполнение Меморандума с МВФ будет лучшим сигналом для внешних партнеров страны.

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