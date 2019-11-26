Приднестровский регион посетила делегация ООН

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Члены делегации во главе с советником по правам человека резидента-координатора ООН в Молдове Беа Ференци встретились с заместителем министра иностранных дел непризнанной ПМР Александром Стецюком.
"Развитие сотрудничества с ООН является одним из приоритетов внешней политики Приднестровья", - подчеркнул Стецюк.
На встрече стороны обсудили перспективы реализации в Приднестровье правозащитной программы ООН, основанной на рекомендациях старшего эксперта ООН по правам человека Томаса Хаммарберга.
Как сообщили в пресс-службе приднестровского МИДа, в рамках программы разработан целый комплекс мероприятий, опирающийся на позитивный опыт взаимодействия с агентствами ООН и учитывающий потребности и пожелания региональных властей.
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