В Москве высказались за системный диалог между Кишиневом и Тирасполем

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Переговорам между Кишиневом и Тирасполем необходим системный диалог. Такое мнение высказали на встрече в Москве посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
"Стороны выразили обеспокоенность падением динамики работы на всех уровнях переговорного процесса и результативности его механизмов на фоне появления новых проблем в отношениях сторон", - отметили в пресс-службе приднестровского МИДа.
Во время беседы Виталий Игнатьев и Сергей Губарев обсудили и вопросы развития двусторонних контактов России и Приднестровья по ряду актуальных направлений. Отдельное внимание было уделено функционированию миротворческой операции под эгидой России.
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