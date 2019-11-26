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Здание министерства иностранных дел России в Москве

В Москве высказались за системный диалог между Кишиневом и Тирасполем

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (232)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191126/28347355/v-moskve-vyskazalis-za-sistemnyy-dialog-mezhdu-kishinevom-i-tiraspolem.html

Глава тираспольского внешнеполитического ведомства посетил с визитом российскую столицу, встретившись с послом по особым поручениям МИД России.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Переговорам между Кишиневом и Тирасполем необходим системный диалог. Такое мнение высказали на встрече в Москве посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

"Стороны выразили обеспокоенность падением динамики работы на всех уровнях переговорного процесса и результативности его механизмов на фоне появления новых проблем в отношениях сторон", - отметили в пресс-службе приднестровского МИДа.

Кремль и здание МИД
© Sputnik / Владимир Песня
Приднестровская делегация снова находится с визитом в Москве
Центральной темой встречи стало обсуждение текущей ситуации в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем с акцентом на некоторых итогах состоявшейся в начале ноября неформальной конференции по укреплению доверия в Баварии. В частности, участники встречи подчеркнули необходимость безусловной реализации достигнутых ранее договоренностей между двумя берегами Днестра в интересах людей.

Во время беседы Виталий Игнатьев и Сергей Губарев обсудили и вопросы развития двусторонних контактов России и Приднестровья по ряду актуальных направлений. Отдельное внимание было уделено функционированию миротворческой операции под эгидой России.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (232)

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Теги:
переговорный процесс, диалог, МИД, Приднестровье


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