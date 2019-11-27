В Страсбурге решат судьбу судей и прокуроров Молдовы

Дело с реформой не терпит отлагательства — очередное пленарное заседание Венецианской комиссии состоится 6-7 декабря, и в Молдове надеются заручиться поддержкой авторитетного европейского органа, чтобы вступить в 2020 год с четкой "дорожной картой".

Кроме того, на финишную прямую вышел процесс назначения генерального прокурора — тот, о который споткнулось ушедшее в отставку правительство Майи Санду. На этой неделе, 29 ноября, истекает максимальный 10-дневный срок, предоставленный Высшему Совету прокуроров для назначения кандидатов на этот пост. Поддержка Венецианской комиссии и здесь была бы для кабинета министров очень кстати.

Сроки поджимают

Учитывая, что реформа юстиции в Молдове — процесс "долгоиграющий" и успевший обрасти богатой коллекцией скандалов, причем на самом высоком уровне, торопиться и впрямь, есть куда.

Министерство юстиции в первую очередь интересует заключение экспертов Венецианской комиссии по законопроекту об оценке судей и прокуроров. Вокруг этого законопроекта в правление Майи Санду немало копий было сломано, а судейских мантий — потрёпано.

Правительство Молдовы надеется, что наконец удастся добиться ясности в этом вопросе — как именно двигаться вперед и с какой скоростью.

Неоднозначная реформа

На предыдущем заседании, которое состоялось 11 октября, Венецианская комиссия уже высказалась в целом по проекту закона о реформе Высшей судебной палаты (ВСП) и прокуратуры.

Тогдашняя глава минюста Олеся Стамате ранее заявила для Sputnik Молдова, что Венецианская комиссия согласилась с доводами министерства о допустимости экстренной оценки судей и прокуроров — для проверки их неподкупности.

Более того, по словам Стамате, Венецианская комиссия рекомендовала, чтобы судьи и прокуроры, которые не пройдут тест, подверглись санкциям вплоть до отставки. Первым объектом проверок должны были стать члены Высшего совета магистратуры.

Однако не все в Молдове согласились с курсом, которым вело реформу юстиции правительство Санду.

"Эта концепция реформы больше похожа на телегу, поставленную впереди лошади, — заявлял в эфире радио Sputnik Молдова депутат парламента от Демпартии Сержиу Сырбу. — Без изменения Конституции нельзя внести эти поправки".

А бывший соратник Маий Санду по блоку ACUM и бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский и вовсе назвал инициативы минюста во главе со Стамате политической расправой над юстицией. "Цель состоит в том, чтобы заменить представителей одного режима представителями другого режима", — заявил он.

Отступать некуда

После отставки кабинета министров Майи Санду проблема не ушла, а лишь обострилась — глава минюста Фадей Нагачевский прямо дает понять, что в политических дискуссиях было потеряно немало времени, а сроки, между тем, поджимают.

Позицию правительства Иона Кику, которое твердо намерено довести реформу юстиции до победного конца, поддерживает и президент Молдовы Игорь Додон.

"Мы хотим провести оценку всех судей и прокуроров. Я считаю, что это очень важно, и закон в этом отношении должен быть утвержден уже в декабре, чтобы в январе-феврале этот процесс начался", — заявил Игорь Додон в интервью одному из интернет-порталов Молдовы.

Правда, глава государства отнюдь не разделяет оптимизма, которое излучала в октябре Олеся Стамате, комментируя предварительное заключение Венецианской комиссии.

"Предстоит серьезная задача по реформе юстиции. До сих пор было много разговоров, но ничего не сделано. Молдова получила серьезную критику Венецианской комиссии. В срочном порядке нужно пересмотреть проект реформы в соответствии с рекомендациями", — сказал президент, обращаясь к членам кабинета министров Иона Кику после принятия ими присяги.

Ковать реформу, пока горячо

Многострадальная реформа юстиции все последние годы шла в Молдове крайне болезненно, без конца прерываясь на очередной раунд политических дискуссий.

Скептики из числа обозревателей ставят под вопрос уже и саму способность Молдовы довести реформу юстиции до конца — так, чтобы рейтинги доверия граждан Молдовы к судейско-прокурорскому корпусу выбрались со дна социологических опросов.

Некоторые и вовсе шутят, мол, зачем нам, вообще, собственная юстиция, если у нас есть Венецианская комиссия. Всё равно по любому поводу Кишинев отправляет гонцов за советами в Страсбург.

Однако Венецианская комиссия сама по себе молдавских проблем не решит. Хотя бы потому, что молдавские политики всегда объявляют устраивающие их заключения Венецианской комиссии "обязательными условиями", а не устраивающие — "необязательными рекомендациями".

То есть, наводить порядок в деле правосудия в Молдове всё равно придется самим властям страны. Предпосылки для рывка есть — в ноябре 2019 года в Кишиневе создалась редкостная, невиданная с 2009 года ситуация, когда правительство и президент действуют сообща, а не борясь друг с другом.

Правда, устойчивого большинства, в отличие от 2009-го, в парламенте нет. Но это лишний довод в пользу того, что с решениями тянуть не стоит. Чтобы реформа юстиции, едва выбравшись из кювета, не ухнула в другую, еще более глубокую канаву.

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