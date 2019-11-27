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Фадей Нагачевский и Джанни Букиккио

В Страсбурге решат судьбу судей и прокуроров Молдовы

© Photo: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191127/28346149/v-strasburge-reshat-sudbu-sudey-i-prokurorov-moldovy.html

Глава минюста Фадей Нагачевский в Страсбурге встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Темой переговоров стали предложения кабмина Молдовы по реформе юстиции.

Дело с реформой не терпит отлагательства — очередное пленарное заседание Венецианской комиссии состоится 6-7 декабря, и в Молдове надеются заручиться поддержкой авторитетного европейского органа, чтобы вступить в 2020 год с четкой "дорожной картой".

Премьер Майя Санду на заседании парламента
© Sputnik / Rodion Proca
"Мы не боимся настоящей юстиции": в парламенте произошел обмен репликами

Кроме того, на финишную прямую вышел процесс назначения генерального прокурора — тот, о который споткнулось ушедшее в отставку правительство Майи Санду. На этой неделе, 29 ноября, истекает максимальный 10-дневный срок, предоставленный Высшему Совету прокуроров для назначения кандидатов на этот пост. Поддержка Венецианской комиссии и здесь была бы для кабинета министров очень кстати.

Сроки поджимают

Учитывая, что реформа юстиции в Молдове — процесс "долгоиграющий" и успевший обрасти богатой коллекцией скандалов, причем на самом высоком уровне, торопиться и впрямь, есть куда.

Министерство юстиции в первую очередь интересует заключение экспертов Венецианской комиссии по законопроекту об оценке судей и прокуроров. Вокруг этого законопроекта в правление Майи Санду немало копий было сломано, а судейских мантий — потрёпано.

Правительство Молдовы надеется, что наконец удастся добиться ясности в этом вопросе — как именно двигаться вперед и с какой скоростью.

Неоднозначная реформа

На предыдущем заседании, которое состоялось 11 октября, Венецианская комиссия уже высказалась в целом по проекту закона о реформе Высшей судебной палаты (ВСП) и прокуратуры.

Тогдашняя глава минюста Олеся Стамате ранее заявила для Sputnik Молдова, что Венецианская комиссия согласилась с доводами министерства о допустимости экстренной оценки судей и прокуроров — для проверки их неподкупности.

Olesea Stamate
© Sputnik / Miroslav Rotari
Министр юстиции аннулирует результаты конкурса на должность генпрокурора

Более того, по словам Стамате, Венецианская комиссия рекомендовала, чтобы судьи и прокуроры, которые не пройдут тест, подверглись санкциям вплоть до отставки. Первым объектом проверок должны были стать члены Высшего совета магистратуры.

Однако не все в Молдове согласились с курсом, которым вело реформу юстиции правительство Санду.

"Эта концепция реформы больше похожа на телегу, поставленную впереди лошади, — заявлял в эфире радио Sputnik Молдова депутат парламента от Демпартии Сержиу Сырбу. — Без изменения Конституции нельзя внести эти поправки".

А бывший соратник Маий Санду по блоку ACUM и бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский и вовсе назвал инициативы минюста во главе со Стамате политической расправой над юстицией. "Цель состоит в том, чтобы заменить представителей одного режима представителями другого режима", — заявил он.

Отступать некуда

После отставки кабинета министров Майи Санду проблема не ушла, а лишь обострилась — глава минюста Фадей Нагачевский прямо дает понять, что в политических дискуссиях было потеряно немало времени, а сроки, между тем, поджимают.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон создал Совет экспертов в области реформы юстиции при президенте Молдовы

Позицию правительства Иона Кику, которое твердо намерено довести реформу юстиции до победного конца, поддерживает и президент Молдовы Игорь Додон.

"Мы хотим провести оценку всех судей и прокуроров. Я считаю, что это очень важно, и закон в этом отношении должен быть утвержден уже в декабре, чтобы в январе-феврале этот процесс начался", — заявил Игорь Додон в интервью одному из интернет-порталов Молдовы.

Правда, глава государства отнюдь не разделяет оптимизма, которое излучала в октябре Олеся Стамате, комментируя предварительное заключение Венецианской комиссии.

"Предстоит серьезная задача по реформе юстиции. До сих пор было много разговоров, но ничего не сделано. Молдова получила серьезную критику Венецианской комиссии. В срочном порядке нужно пересмотреть проект реформы в соответствии с рекомендациями", — сказал президент, обращаясь к членам кабинета министров Иона Кику после принятия ими присяги.

Ковать реформу, пока горячо

Многострадальная реформа юстиции все последние годы шла в Молдове крайне болезненно, без конца прерываясь на очередной раунд политических дискуссий.

Скептики из числа обозревателей ставят под вопрос уже и саму способность Молдовы довести реформу юстиции до конца — так, чтобы рейтинги доверия граждан Молдовы к судейско-прокурорскому корпусу выбрались со дна социологических опросов.

Некоторые и вовсе шутят, мол, зачем нам, вообще, собственная юстиция, если у нас есть Венецианская комиссия. Всё равно по любому поводу Кишинев отправляет гонцов за советами в Страсбург.

Правосудие
© Depositphotos/ JanPietruszka
Реформа юстиции откладывается, надо учесть рекомендации Венецианской комиссии

Однако Венецианская комиссия сама по себе молдавских проблем не решит. Хотя бы потому, что молдавские политики всегда объявляют устраивающие их заключения Венецианской комиссии "обязательными условиями", а не устраивающие — "необязательными рекомендациями".

То есть, наводить порядок в деле правосудия в Молдове всё равно придется самим властям страны. Предпосылки для рывка есть — в ноябре 2019 года в Кишиневе создалась редкостная, невиданная с 2009 года ситуация, когда правительство и президент действуют сообща, а не борясь друг с другом.

Правда, устойчивого большинства, в отличие от 2009-го, в парламенте нет. Но это лишний довод в пользу того, что с решениями тянуть не стоит. Чтобы реформа юстиции, едва выбравшись из кювета, не ухнула в другую, еще более глубокую канаву.

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Теги:
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