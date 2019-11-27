Этот вопрос премьер-министр Молдовы Ион Кику обсуждал на встрече с послом Турции в Молдове Гюролом Секмесюером.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. В ближайшее время в Гагаузии будет открыто генеральное консульство Турции. Этот вопрос обсудил премьер-министр Молдовы Ион Кику на встрече с послом Турции в Молдове Гюролом Секмесюером.

Консульство планируется открыть в Комрате.

Премьер-министр РМ и посол Турции также обсудили дальнейшее развитие культурных, политических и экономических связей двух стран. Ион Кику заверил посла Турецкой Республики в намерении создать в Молдове "благоприятную атмосферу" для инвестиций зарубежных бизнесменов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном послании по случаю вступления в должность главы кабинета министров Молдовы Иона Кику отметил, что Гагаузия является важным связующим звеном между двумя странами.

"Проживание наших братьев-гагаузов в Молдове, которое мы считаем одним из важных поводов для дружбы между нашими странами, способствует развитию крепких отношений между нашими народами", - говорилось в послании главы турецкого государства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK