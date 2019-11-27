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Президентура РМ, архивное фото.

Встреча высшего руководства: что президент Додон обсудил с премьером и спикером

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191127/28356820/sereznyy-razgovor-prezident-dodon-provel-vstrechu-s-premerom-i-spikerom.html

Глава государства обсудил в среду с премьер-министром Ионом Кику и председателем парламента РМ Зинаидой Гречаной вопросы экономического развития страны, бюджетную политику на 2020 год, реформирование отрасли юстиции.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Представители всех ветвей центральной власти в последнее время демонстрируют серьезный подход к работе, стараясь в сжатые сроки решить как можно больше накопившихся проблем. Свидетельство тому - крайне насыщенная повестка дня молдавских президента, спикера и премьер-министра. 

Среда не стала исключением в решении вопросов, важных для граждан страны и экономики республики. Глава государства Игорь Додон провел рабочую встречу со спикером Зинаидой Гречаной, премьер-министром Ионом Кику. Участвовали также вице-премьер, министр финансов Серджиу Пушкуцэ; министр юстиции Фадей Нагачевский и генеральный секретарь Администрации президента Николае Постурусу.

"Обсудили несколько важных вопросов, касающихся социально-экономического развития Республики Молдова. Речь шла о разработке проекта государственного бюджета на 2020 год, который будет отправлен в парламент на рассмотрение. В этом же контексте говорили о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом", - сообщил Додон на своей персональной странице в социальной сети Faceebook.

Кроме того, участники встречи рассмотрели проблему, связанную с деятельностью ряда экономических агентов в Международном порту Джурджулешты. Была отмечена в этой связи обеспокоенность ряда внешних партнеров, выраженная еще при предыдущих составах кабинета министров Молдовы.

Также на заседании рассматривалась необходимость скорейшей реализации реформы юстиции в республике. Представители центральной власти страны заслушали информацию по итогам недавней встречи делегации Республики Молдова с экспертами Венецианской комиссии в Страсбурге.

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Теги:
госбюджет, обсуждение, Ион Кику, Зинаида Гречаный, Игорь додон, президент


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