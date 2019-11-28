Фленкя: Кишинев принимает компромиссную формулу ОБСЕ по Приднестровью

Компромиссный вариант позволяет обеим сторонам сохранить возможность для маневра, чтобы согласиться в будущем с новым согласованным Кишиневом и Тирасполем списком приоритетов.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Кишинев согласился принять по приднестровской проблеме компромиссную формулу, предложенную спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини. Об этом заявил в четверг в ходе брифинга министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Александру Фленкя в преддверие своего участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ, которое пройдет в Братиславе 4-5 декабря.

"Традиционно на заседаниях Совета министров обсуждаются и предлагаются к одобрению тематические и региональные декларации, в том числе декларация о процессе переговоров по приднестровской проблеме. У нас есть задолженность по переговорам", - сказал Фленкя.

Сложности в достижении договоренности

Последний раунд дискуссий в формате "5+2" прошел 8-10 октября в Братиславе. Как заявил по итогам встречи глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх, Кишинев и Тирасполь "договорились практически обо всем" в рамках повестки, которая обсуждалась в столице Словакии. Однако протокол по итогам этого раунда переговоров стороны так и не подписали.

"Мы продолжили ежедневную работу после того раунда переговоров и хранили молчание по этому вопросу. Потому что тогда по итогам встречи на уровне переговорщиков, посредников и наблюдателей была договоренность, что все стороны продолжат работу и будут воздерживаться от публичных заявлений", - пояснил глава МИДЕИ.

Он также пояснил, что "проект протокола раунда был одобрен за исключением одного пункта, который оговаривал приоритеты на ближайшее будущее в диалоге между Кишиневом и Тирасполем".

"Республика Молдова готова и открыта обсуждать весь спектр экономических, социальных и гуманитарных проблем, которые существуют. Мы обозначили тогда четыре приоритета", - сказал Фленкя.

Первый, по его словам, – свобода передвижения в зоне безопасности для обоих берегов, "потому что люди должны свободно перемещаться с одного берега на другой".

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Второй пункт в списке приоритетов Кишинева – проблема прав человека. Третий – обеспечение деятельности школ с преподаванием на латинской графике и окончательное решение этой проблемы. В том числе, речь идет об обеспечении всех образовательных учреждений нормальными зданиями.

Четвертый пункт – упрощение торговли между берегами, предотвращение контрабанды и единообразие налоговых стандартов и таможенных пошлин.

"Тогда в Братиславе, а затем и на Баварской конференции Тирасполь настаивал на других приоритетах. Мы сказали, что готовы обсуждать и их", - добавил Фленкя.

Компромисс от ОБСЕ

Поскольку с тех пор проект протокола стороны так и не подписали, недавно спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини, как уточнил Фленкя, предложил компромиссную формулу, которая "еще может примирить стороны по техническому вопросу".

"Мы говорим о фиксировании в тексте протокола краткосрочных приоритетов. Компромиссную формулу принял Кишинев. Мы вчера отправили свой ответ всем участникам переговоров в формате "5+2", - добавил министр. © Sputnik / Мирослав Ротарь Банковская проблема двух берегов Днестра: президент призвал найти решение

По его словам, у сторон есть время подписать протокол до заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ или уже после.

"Мы открыты к диалогу по всему спектру проблем. Когда действительно появляется проблема, мы готовы и способны найти решение. Но каждый подписанный документ должен быть сбалансирован по приоритетам. Эти приоритеты обязаны стать мотивацией для сторон в решении конфликта", - сказал Фленкя.

Как уточнил глава МИДЕИ, "компромиссная формула позволяет обеим сторонам сохранить возможность для маневра, чтобы согласиться в будущем, в течение трех-четырех месяцев, с новым согласованным списком приоритетов в социальной, экономической и гуманитарной сферах".

Также министр обратил внимание, что процесс совместной работы не был приостановлен, потому что "диалог и ежедневное взаимодействие все равно продолжается". "Темы известны не только Кишиневу и Тирасполю, но и нашим международным партнерам", - сказал Фленкя.

Компромиссный вариант документа, как пояснил глава внешнеполитического ведомства, предстоит подписать всем сторонам переговоров в формате "5+2". Участниками переговоров являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ —посредники, Евросоюз и США — наблюдатели.

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