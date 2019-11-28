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Правительство Республики Молдова

Новые встречи Кику - Молдова развивает сотрудничество с зарубежными партнерами

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191128/28370549/vazhnaya-vstrecha-premera-moldova-razvivaet-sotrudnichestvo-s-etoy-stranoy-es.html

Глава молдавского кабинета министров Ион Кику в четверг имел беседы с рядом зарубежных дипломатов - обсуждали привлечение инвестиций в республику, создание новых рабочих мест, наращивание торговых отношений.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Развитие взаимодействия Молдовы со странами мира выгодно такой небольшой республике с нейтральным статусом. Помимо партнерства с Россией, официальный Кишинев старается налаживать предметный диалог и плотное сотрудничество и по другим направлениям. Об этом можно судить по плотной повестке дня премьер-министра Иона Кику. 

Центральноевропейский вектор

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
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В четверг прошла встреча главы молдавского кабинета министров с послом Словакии в РМ Душаном Дачо.

Кику рассказал дипломату о целях, которые преследует правительство республики в проекте государственного бюджета Молдовы на 2020 год. Среди приоритетов глава кабмина назвал привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, создания новых рабочих мест в стране, рост общего благосостояния граждан Молдовы. 

Премьер и посол Словакии отметили рост торгового оборота между нашими странами, подчеркнув необходимость его роста. Кику проинформировал о ходе проведения в республике реформы юстиции и внедрения других инициатив, предусмотренных в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом.

Душан Дачо поблагодарил собеседника, добавив, что Словакия "всегда останется дружественным государством для Молдовы и окажет всю необходимую помощь на пути внедрения страной пакета реформ". 

Рукопожатие через континент

В четверг также состоялась встреча Иона Кику с послом Японии в Молдове Масанобу Йошии. Глава кабмина сделал акцент на привлечении капиталовложений в экономику Молдовы. 

"В экономическом плане приоритетным для нашей страны является привлечение массированных инвестиций в инфраструктуру. Однако мы не можем привлечь эти инвестиции без независимой юстиции и без нормальных дорог", - сообщил Кику.

Йошии, в свою очередь, поприветствовал развитие деятельности японских компаний в Молдове, а также заверил, что его страна готова оказать поддержку нашей республике. 

Белеску: без развитой инфраструктуры не может быть экономики и инвестиций
© Sputnik /
Белеску: без развитой инфраструктуры не может быть экономики и инвестиций

"Молдова нуждается в международной поддержке. Мы готовы помочь вашему правительству в вопросе реформирования юстиции, развитии экономики, отрасли образования, здравоохранения, сельского хозяйства", - заявил дипломат.

Молдавский премьер отметил, что двухсторонние отношения с Японией у РМ развиваются в атмосфере дружбы и взаимопонимания на протяжение многих лет. Кику поблагодарил японского дипломата за поддержку нашей страны по целому спектру вопросов, касающихся развития экономики и социальной сферы. 

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Теги:
развитие, отношения, Словакия, Ион Кику


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