Новые встречи Кику - Молдова развивает сотрудничество с зарубежными партнерами

Глава молдавского кабинета министров Ион Кику в четверг имел беседы с рядом зарубежных дипломатов - обсуждали привлечение инвестиций в республику, создание новых рабочих мест, наращивание торговых отношений.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Развитие взаимодействия Молдовы со странами мира выгодно такой небольшой республике с нейтральным статусом. Помимо партнерства с Россией, официальный Кишинев старается налаживать предметный диалог и плотное сотрудничество и по другим направлениям. Об этом можно судить по плотной повестке дня премьер-министра Иона Кику.

Центральноевропейский вектор

В четверг прошла встреча главы молдавского кабинета министров с послом Словакии в РМ Душаном Дачо.

Кику рассказал дипломату о целях, которые преследует правительство республики в проекте государственного бюджета Молдовы на 2020 год. Среди приоритетов глава кабмина назвал привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, создания новых рабочих мест в стране, рост общего благосостояния граждан Молдовы.

Премьер и посол Словакии отметили рост торгового оборота между нашими странами, подчеркнув необходимость его роста. Кику проинформировал о ходе проведения в республике реформы юстиции и внедрения других инициатив, предусмотренных в Соглашении об ассоциации с Европейским Союзом.

Душан Дачо поблагодарил собеседника, добавив, что Словакия "всегда останется дружественным государством для Молдовы и окажет всю необходимую помощь на пути внедрения страной пакета реформ".

Рукопожатие через континент

В четверг также состоялась встреча Иона Кику с послом Японии в Молдове Масанобу Йошии. Глава кабмина сделал акцент на привлечении капиталовложений в экономику Молдовы.

"В экономическом плане приоритетным для нашей страны является привлечение массированных инвестиций в инфраструктуру. Однако мы не можем привлечь эти инвестиции без независимой юстиции и без нормальных дорог", - сообщил Кику.

Йошии, в свою очередь, поприветствовал развитие деятельности японских компаний в Молдове, а также заверил, что его страна готова оказать поддержку нашей республике.

"Молдова нуждается в международной поддержке. Мы готовы помочь вашему правительству в вопросе реформирования юстиции, развитии экономики, отрасли образования, здравоохранения, сельского хозяйства", - заявил дипломат.

Молдавский премьер отметил, что двухсторонние отношения с Японией у РМ развиваются в атмосфере дружбы и взаимопонимания на протяжение многих лет. Кику поблагодарил японского дипломата за поддержку нашей страны по целому спектру вопросов, касающихся развития экономики и социальной сферы.

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