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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

Стало известно, кто выдвинут на должность Генерального прокурора Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191128/28371344/stalo-izvestno-kto-vydvinut-na-dolzhnost-generalnogo-prokurora-moldovy.html

Сегодня объявлено, кого Высший совет прокуроров предложил на должность главы Генпрокуратуры Молдовы, его кандидатуру предстоит утвердить президенту страны.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Высший совет прокуроров выдвинул Александра Стояногло на должность генерального прокурора Республики Молдова. Именно он набрал наибольшее число баллов по результатам проводившихся в четверг интервью с кандидатами - 74,22 пункта. 

Все четверо кандидатов соревновались в рамках интервью, проводившихся в четверг, 28 ноября, чтобы внушить доверие и шагнуть на утверждение в должности. Каждый из претендентов в течение часа отвечал на вопросы членов Высшего совета прокуроров (ВСП).

Здание Генеральной прокуратуры Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Высший совет прокуроров начал рассматривать заявки кандидатов на пост генпрокурора
 Интервью проходили кандидаты: Олег Крышмару, Владислав Грибинча, Вячеслав Солтан и Александр Стояногло. По результатам собеседования все четверо кандидатов заявили представителям прессы, что озвучили свою концепцию реформирования и развития Генпрокуратуры, отвечая на десятки вопросов, поставленных им членами ВСП.

Напомним, что кандидат, набравший большее количество пунктов по результатам интервью, должен быть утвержден президентом Молдовы Игорем Додоном.

Кто такой Александр Стояногло

Александр Стояногло - юрист и политик. Работал в прокуратуре в 1992-2007 годах. Он был заместителем прокурора Кишинева, прокурором АТО Гагауз-Ери, а в 2001-2007 годах - заместитель генерального прокурора. 

С 2009 по 2014 годы Стояногло являлся депутатом от ДПМ, с 2009 по 2010 занимал пост вице-спикера парламента. В 2015 году он вышел из Демпартии, чтобы баллотироваться в башканы Гагаузии в качестве независимого кандидата.

Стояногло закончил среднюю школу №6 в Комрате, после чего получил высшее образование на факультете права Академии экономических знаний Молдовы. После окончания учебы в вузе проходил военную службу в городе Краснодар (Российская Федерация). Долгое время осуществлял адвокатскую деятельность. Владеет гагаузским и турецким языками.

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Теги:
выдвижение, Молдова, генеральный прокурор


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