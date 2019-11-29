Совместные учения в Зоне безопасности согласованы, остался элемент доброй воли

О ситуации по вопросу проведения учений Совместными миротворческими силами в Зоне безопасности рассказал глава приднестровской делегации в ОКК.

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Учения Совместных миротворческих сил (СМС), которые не проводились уже шесть лет, были внесены в план мероприятий Объединенного военного командования на 2019 год, однако до сих пор не проведены и состоятся они смогут только в случае доброй воли сторон. Об этом сказал журналистам после очередного заседания Объединенной контрольной комиссии (ОКК) ее сопредседатель от Приднестровья Олег Беляков.

"В этом году совместные учения были заложены в план основных мероприятий Объединенного командования миротворцев. То есть вопрос был согласован всеми старшими начальниками, но остался элемент доброй воли, который могут найти исключительно в рамках заседания ОКК", - отметил Беляков.

Для слаженной работы

Он напомнил о том, что на прошлой неделе была проведена инспекция постов миротворцев и их боеготовности.

"Теперь стоит вопрос о том, насколько слажено действуют подразделения воинских контингентов России, Молдовы, Приднестровья и Украины совместно в рамках миротворческой операции. Все понимают, насколько это важно, поскольку ежедневный ратный труд определяет успешность выполнения всех поставленных задач в Зоне безопасности", - отметил глава приднестровской делегации.

В режиме консультаций

По словам Беляков, сторонам удалось достичь компромисса по некоторым темам. И один из них - достигнутая договоренность о том, что самые сложные вопросы работы ОКК, где есть недопонимание, противоречия, необходимо перенести в режим консультаций и только, когда они будут готовы, выносить их на обсуждение на заседания Комиссии.

"Это объективно правильное решение. Такие решения были в прошлые годы, когда по определенным сложным вопросам принимались конструктивные меры, проводились встречи и консультации, вырабатывались программные вопросы и потом выносились на ОКК и были реализованы достаточно успешно", - напомнил Беляков.

Как отметил сопредседатель, в прошлом были успешно решены вопросы деятельности Объединенного военного командования, военных наблюдателей, постов правоохранительных органов в Зоне безопасности, а также мониторинга ситуации в случае ее обострения. ОКК сейчас возвращается в режим консультаций для того, чтобы обеспечить нормальную работу и ОКК, и Совместных миротворческих сил.

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