Приднестровцы готовы заменить один из терминалов миротворческого поста

Один из миротворческих терминалов, расположенных на левом берегу Днестра, находится в неудовлетворительном состоянии. Приднестровская сторона надеется, что коллеги в руководящем органе миротворческой операции позволят произвести его замену.

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье готово в кратчайшие сроки заменить устаревший вагончик, расположенный на 9-ом миротворческом посту, на современный, если на это согласятся все стороны-участники Объединенной контрольной комиссии (ОКК), которая является руководящим органом миротворческой операции. О таком намерении сообщил журналистам сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

"У приднестровской стороны есть возможность заменить вагончик. Нужно только согласование всех трех сторон в рамках миротворческой операции", - отметил он.

По его словам, как бы за помещением хорошо ни ухаживали, но за 27 лет оно естественно пришло в негодность.

"Вагончик напрямую имеет отношение к службе миротворцев, которые выполняют свои обязанности в неудовлетворительных условиях. В дневное время происходит отключение света. У военнослужащих зачастую нет элементарной возможности подогреть себе пищу, вскипятить воду. И само помещение находится в ужасающем состоянии", - рассказал Беляков.

В 2012 году Объединенная контрольная комиссия на экстренном заседании приняла решение о том, что военное командование разработает схему несения службы на постах 9 (левый) и 9 (правый). Представители Кишинева считают, что вопрос замены терминала необходимо решать вместе с реализацией всех мероприятий, прописанных в решении экстренного заседания.

"Часть работ уже завершена (установлены лежачие полицейские, раздвинуты блоки, сняты шлагбаумы). Но до конца этот вопрос не проработан. Нам не мешает заменить на данном этапе вагончик. А дальше пусть военные работают над реализацией всех вопросов, заложенных в решение экстренного заседания", - заметил Беляков.

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