Глава Пограничной полиции Молдовы ушел в отставку

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Отставка главы Пограничной полиции республики Россияна Василоя была утверждена министром внутренних дел Молдовы Павлом Войку. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова сообщила пресс-секретарь МВД республики Алина Збанкэ.

Заявление об уходе с занимаемой должности Василой подал еще в четверг, 28 ноября, подав соответствующий рапорт на имя министра внутренних дел. О причинах своего решения Василой не сообщил.

На должность начальника Пограничной полиции Молдовы Василой был назначен в июле решением кабинета министров по предложению бывшего главы МВД Андрея Нэстасе.

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