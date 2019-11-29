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Росиян Василой.

Глава Пограничной полиции Молдовы ушел в отставку

© Photo: Facebook / Rosian Vasiloi
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191129/28379252/glava-pogranichnoy-politsii-moldovy-ushel-v-otstavku.html

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку утвердил отставку главы Пограничной полиции республики Россияна Василоя.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Отставка главы Пограничной полиции республики Россияна Василоя была утверждена министром внутренних дел Молдовы Павлом Войку. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова сообщила пресс-секретарь МВД республики Алина Збанкэ.

Заявление об уходе с занимаемой должности Василой подал еще в четверг, 28 ноября, подав соответствующий рапорт на имя министра внутренних дел. О причинах своего решения Василой не сообщил. 

На должность начальника Пограничной полиции Молдовы Василой был назначен в июле решением кабинета министров по предложению бывшего главы МВД Андрея Нэстасе.

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Теги:
МВД, отставка, пограничная полиция


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