Президент подписал указ о назначении посла Молдовы в Турции

Глава государства пожелал посланнику успехов в выполнении дипломатической миссии для углубления и расширения сотрудничества между нашими странами.

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу подписал указ о назначении Дмитрия Кроитора послом Молдовы в Турции. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Кроитор был утвержден главой молдавской дипмиссии в Турции на заседании правительства 19 ноября. Согласно процедуре, после этого указ о назначении подписывает президент страны.

"Поздравил его с назначением на этот ответственный пост, пожелал успехов в выполнении дипломатической миссии для углубления и расширения сотрудничества между Молдовой и Турцией, которые в октябре 2018 года подписали соглашение о стратегическом партнерстве", - подчеркнул Додон.

Президент обратил внимание на то, что Кроитор был башканом Гагаузии в 1999-2002 годах. "Выразил уверенность в том, что выдвижение представителя Гагаузии на должность посла окажет содействие укреплению диалога с Анкарой", - заключил глава государства.

Кто такой Дмитрий Кроитор

Он родился 2 октября 1959 года.

Кроитор баллотировался на пост башкана (главы) Гагаузии 25 мая 1995 года. На парламентских выборах 20 марта 1998 года был избран депутатом парламента по спискам движения Pentru o Moldovă Democratică și Prosperă ("За демократическую и процветающую Молдову") под руководством Дмитрия Дьякова. А 25 июня 1998 года парламент утвердил отставку Кроитора в связи с его назначением на пост вице-министра иностранных дел.

Был участником реформаторской платформы на выборах башкана Гагаузии, прошедших 22 августа 1999 года. Во втором туре 5 сентября того же года Кроитор был избран главой автономии. За него проголосовали 61,54% местных жителей, пришедших на избирательные участки. 24 сентября Кроитор вступил в должность.

В июне 2002 года он сложил полномочия. В октябре того же года тогдашний президент Владимир Воронин назначил его постоянным представителем Молдовы при офисе ООН в Женеве.

Кроитор представлял Молдову в качестве посла во Всемирной торговой организации. В феврале 2003 года его назначили послом в Швейцарии, а 26 декабря 2005-го отозвали с обоих постов указом Воронина.

С 2011 Кроитор был директором программы ООН по развитию предпринимательства в Российской Федерации, в городе Москва.

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