Депутаты блока ACUM потребовали отставки министра обороны Гайчука

Авторы инициативы заявили, что высказывания Виктора Гайчука, сделанные в 2016 году, "несовместимы с членством в правительстве".

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Группа депутатов от блока ACUM потребовали отправить в отставку министра обороны Виктора Гайчука. Об этом заявил с центральной трибуны парламента на пленарном заседании в пятницу вице-спикер Михай Попшой.

По заявлению депутатов ACUM, высказывания Виктора Гайчука несовместимы с его статусом члена правительства РМ.

О сути претензий к министру обороны рассказал на своей странице в Facebook депутат партии PAS Сержиу Литвиненко.

Что сказал Гайчук

Речь идет о словах Гайчука, сказанных в ноябре 2016 года во время выступления на конференции "Православная церковь Молдовы и государство. Вера и знание" в Академии наук Молдовы.

На конференцию Виктор Гайчук, который обладает степенью доктора исторических наук, был приглашен в качестве экс-министра обороны - эту должность он занимал в 2001-2004 годах. Темой его доклада стала "Необходимость морально-религиозного воспитания в армии".

Говоря о необходимости патриотического воспитания военнослужащих, Виктор Гайчук подчеркнул, что победы достигаются не только превосходством в вооружении или численности, но и высоким моральным духом. В качестве примера он привел войну во Вьетнаме, в которой немногочисленная вьетнамская армия противостояла войскам США, а также боестолкновения в Палестине и вооруженный конфликт на Украине.

"У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А у Украинской армии 168 тысяч", - в частности, сказал Гайчук.

Подводя итог, Гайчук сказал: "Дух, вера означают много в битве. Если солдат верит в своего командира и любит Родину, тогда и с менее совершенным вооружением, чем у противника, он победит".

Вспомнили через три года

Отметим, что в 2016 году выступление Виктора Гайчука в Академии наук не привлекло никакого внимания со стороны политиков. Депутаты блока ACUM вспомнили об этих высказываниях лишь спустя три года, после того как был отправлен в отставку кабинет министров Майи Санду, а блок ACUM оказался в оппозиции.

По заявлению авторов инициативы об отставке министра обороны, слова Виктора Гайчука означают, что он "признает законность сепаратистского региона Донбасс", говорится в резолюции.

Как заявила спикер парламента Зинаида Гречаная, "необходимо проверить все юридические процедуры и представить документ на заседание Постоянного бюро, чтобы понять, как действовать дальше".

Депутаты блока ACUM настаивают, что резолюция законодательного органа по инициативе об отставке Гайчука должна быть рассмотрена в течение 14 дней, в соответствии со статьями 112-115 главы 8 части I Регламента парламента "Резолюции и акты парламента исключительно политического характера".

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