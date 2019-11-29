Парламентарии утвердили вице-спикером Влада Батрынчу

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Депутаты на заседании в пятницу большинством голосов утвердили вице-спикером парламента депутата от фракции социалистов Влада Батрынчу.
Как пояснила спикер Зинаида Гречаная, после отставки Иона Чебана, ставшего генеральным примаром (мэром - ред.) Кишинева, прошли консультации с фракцией социалистов, которым предстояло определить, кто займет кресло зампредседателя высшего законодательного органа республики.
Большинство парламентариев это решение поддержали.
Суд столичного сектора Рышкановка 11 ноября утвердил результаты местных выборов в Кишиневе и мандат нового примара Иона Чебана. Затем он приостановил свое членство в Партии социалистов и подал заявление об отставке из парламента. Место депутата после этого занял Михай Пачу.
Батрынча родился 31 марта 1981 года в Кишиневе. Окончил Славянский университет Молдовы. Является магистром международного права.
На парламентских выборах 2014 года баллотировался по спискам Партии социалистов Республики Молдова и стал депутатом. После парламентских выборов в феврале 2019 года вновь вошел в парламент страны. Более того, он был избран председателем фракции.
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