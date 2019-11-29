Парламентарии утвердили вице-спикером Влада Батрынчу

Председатель фракции социалистов будет теперь и заместителем председателя высшего законодательного органа страны.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Депутаты на заседании в пятницу большинством голосов утвердили вице-спикером парламента депутата от фракции социалистов Влада Батрынчу.

Как пояснила спикер Зинаида Гречаная, после отставки Иона Чебана, ставшего генеральным примаром (мэром - ред.) Кишинева, прошли консультации с фракцией социалистов, которым предстояло определить, кто займет кресло зампредседателя высшего законодательного органа республики.

Большинство парламентариев это решение поддержали.

Суд столичного сектора Рышкановка 11 ноября утвердил результаты местных выборов в Кишиневе и мандат нового примара Иона Чебана. Затем он приостановил свое членство в Партии социалистов и подал заявление об отставке из парламента. Место депутата после этого занял Михай Пачу.

Батрынча родился 31 марта 1981 года в Кишиневе. Окончил Славянский университет Молдовы. Является магистром международного права.

На парламентских выборах 2014 года баллотировался по спискам Партии социалистов Республики Молдова и стал депутатом. После парламентских выборов в феврале 2019 года вновь вошел в парламент страны. Более того, он был избран председателем фракции.

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