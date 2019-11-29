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Игорь Додон

Игорь Додон принял участие в приеме по случаю Национального дня Румынии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191129/28383370/igor-dodon-prinyal-uchastie-v-prieme-po-sluchayu-nacionalnogo-dnya-rumynii.html

Президент Молдовы подтвердил, что подразделение Национальной армии 1 декабря будет участвовать в военном параде в Бухаресте в честь праздника.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в приеме по случаю Национального дня Румынии, который состоялся в румынском посольстве в Кишиневе.

"Румыния была и остается нашим стратегическим партнером. В основе этих отношений лежит не только историческое прошлое, но и культурные и межличностных связи, расширение двусторонних проектов, которые мы успешно реализуем в различных секторах", - написал в Facebook Игорь Додон, поздравив румынский народ с праздником.

Глава государства также выразил Румынии благодарность за финансовую помощь, оказанную в соответствии с двусторонними соглашениями.

"Подвердил, что отношения с соседним государством являются приоритетом для администрации президента и объявил, что подразделение Национальной армии будет участвовать в военном параде, который состоится в Бухаресте в воскресенье, 1 декабря, в честь Национального дня Румынии.

Национальный день Румынии установлен в честь объединения Румынии и Трансильвании, которое состоялось в 1918 году и считается днем основания современного румынского государства.

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Теги:
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