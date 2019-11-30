"Субботник" в правительстве: что обсудили на созванном Кику рабочем заседании

Премьер-министр собрал ряд членов молдавского кабинета министров и экспертов, чтобы рассмотреть вопрос авиасообщения республики с другими государствами.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Уменьшение цен на авиабилеты и улучшение качества услуг, предоставляемых авиационными компаниями в Молдове.

Эта тема стала предметом обсуждения на рабочем заседании в правительстве страны в субботу, 30 ноября. Премьер Ион Кику созвал для разговора министров экономики и обороны, а также ряд экспертов.

Глава кабмина отметил, что наличие всего одного международного аэропорта, расположенного в пригороде Кишинева, создает условия монополии, а строительство новых воздушных гаваней страны позволит развить конкуренцию в отрасли, предоставить пассажирам возможность выбора. В итоге - все это может привести к снижению цен на авиабилеты.

В завершении заседания кабмина Кику уточнил, что решение по развитию инфраструктуры аэропортов в Молдове произойдет лишь в том случае, если расчеты покажут экономическую целесообразность.

Кику поручил министру экономики и инфраструктуры Молдовы Анатолию Усатому начать исследование и определить возможные пути модернизации авиационной отрасли в республике.

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