"Субботник" в правительстве: что обсудили на созванном Кику рабочем заседании

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Уменьшение цен на авиабилеты и улучшение качества услуг, предоставляемых авиационными компаниями в Молдове.
Глава кабмина отметил, что наличие всего одного международного аэропорта, расположенного в пригороде Кишинева, создает условия монополии, а строительство новых воздушных гаваней страны позволит развить конкуренцию в отрасли, предоставить пассажирам возможность выбора. В итоге - все это может привести к снижению цен на авиабилеты.
В завершении заседания кабмина Кику уточнил, что решение по развитию инфраструктуры аэропортов в Молдове произойдет лишь в том случае, если расчеты покажут экономическую целесообразность.
Кику поручил министру экономики и инфраструктуры Молдовы Анатолию Усатому начать исследование и определить возможные пути модернизации авиационной отрасли в республике.
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