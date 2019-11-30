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Министр образования Корнелиу Попович встретился с Послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым.

Попович - Васнецов: предметный разговор по широкому кругу вопросов

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
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В молдавский министр образования, культуры и исследований встретился с аккредитованным в Кишиневе послом Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Развитие молдавско-российских отношений в гуманитарной сфере обсудил министр Корнелиу Попович на встрече с послом России Олегом Васнецовым.

Министр образования Корнелиу Попович встретился с Послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Олег Васнецов на встрече с министром образования, культуры и исследований РМ.

В ходе беседы стороны дали оценку ходу реализацию положений Протокола заседания молдо-российской межправительственной комиссии. В том числе министр детально обговорил с российским дипломатом вопрос реставрации дома-музея А.С. Пушкина, укрепление межуниверситетских связей молдавских и российских вузов.

Министр образования Корнелиу Попович встретился с Послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Корнелиу Попович.

Попович отметил важность наращивания культурного сотрудничества двух стран, а также научной кооперации между учеными России и Молдовы. 

Васнецов заявил о готовности российской стороны развивать двухсторонние отношения в отрасли образования, культуры и исследований, отметив важность проведения совместного заседания Совета ректоров молдавских и российских вузов.

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Теги:
посол, министр, встреча


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