Попович - Васнецов: предметный разговор по широкому кругу вопросов

В молдавский министр образования, культуры и исследований встретился с аккредитованным в Кишиневе послом Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Развитие молдавско-российских отношений в гуманитарной сфере обсудил министр Корнелиу Попович на встрече с послом России Олегом Васнецовым.

© Photo: Guvernul Republicii Moldova Олег Васнецов на встрече с министром образования, культуры и исследований РМ.

В ходе беседы стороны дали оценку ходу реализацию положений Протокола заседания молдо-российской межправительственной комиссии. В том числе министр детально обговорил с российским дипломатом вопрос реставрации дома-музея А.С. Пушкина, укрепление межуниверситетских связей молдавских и российских вузов.

Попович отметил важность наращивания культурного сотрудничества двух стран, а также научной кооперации между учеными России и Молдовы.

Васнецов заявил о готовности российской стороны развивать двухсторонние отношения в отрасли образования, культуры и исследований, отметив важность проведения совместного заседания Совета ректоров молдавских и российских вузов.

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