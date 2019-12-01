15:16 01 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Ion Ceban Ион Чебан

Время реально сотрудничать: встреча Чебана с представителями бизнес-сообщества

© Sputnik / Osmatesco
Политика
Получить короткую ссылку
9520
https://cdn2.img.sputnik.md/images//2821/61/28216183.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191201/28393372/vazhnaya-vstrecha-chebana-chto-on-poobeschal-biznesmenam-rabotayuschim-v-kishineve.html

Генеральный примар муниципия Кишинев провел с деловыми людьми детальный и предметный разговор, сделав акцент на перспективах их сотрудничества между ними и городскими властями.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Примэрия муниципия Кишинэу сегодня - это партнер, которому можно доверять. Об этом мэр столицы Ион Чебан сообщил представителям бизнес-среды, с которыми у столичного градоначальника состоялась большая встреча в воскресенье.

Деловые люди подчеркнули, что столичная администрация впервые собрала их вместе и рассмотрела общие проблемы, требующие решения.

"Встреча была хорошей и продуктивной, мы обсудили различные направления развития бизнеса в столице, а также развитие городской инфраструктуры на основе партнерства", - написал Чебан по результатам встречи на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Представители деловых кругов признались, что до сих пор не чувствовали доверия к местной власти, что не было четких и равных условий для всех. Мэр заверил их, что отныне все будет осуществляться исключительно в рамках закона, и никаких преференций не будет. 

"Мы готовы сотрудничать с правительством и парламентом для развития этого важного сектора. Люди готовы нам помочь, и уже предложили ряд проектов для города. По словам предпринимателей, желание сотрудничать было всегда, но до сих пор никто не вел с ними открытого диалога", - уточнил Чебан.

Мэр отметил, что принято решение проводить подобные встречи и в будущем, чтобы наладить постоянный диалог с представителями бизнес-среды.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Ультиматум Чебана - что генпримар потребовал сделать в столице
Многие проекты будем перенимать: Чебан рассказал Sputnik о визите в Москву
Теги:
встреча, бизнесмены, Ион Чебан


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт группы ДДТ в Кишиневе
Российская группа ДДТ рассказала свою "Историю звука" в Кишиневе - фото
Польша возобновит эксплуатацию советских истребителей МиГ-29
Польша возобновит эксплуатацию советских истребителей МиГ-29
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться