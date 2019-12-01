Время реально сотрудничать: встреча Чебана с представителями бизнес-сообщества

Генеральный примар муниципия Кишинев провел с деловыми людьми детальный и предметный разговор, сделав акцент на перспективах их сотрудничества между ними и городскими властями.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Примэрия муниципия Кишинэу сегодня - это партнер, которому можно доверять. Об этом мэр столицы Ион Чебан сообщил представителям бизнес-среды, с которыми у столичного градоначальника состоялась большая встреча в воскресенье.

Деловые люди подчеркнули, что столичная администрация впервые собрала их вместе и рассмотрела общие проблемы, требующие решения.

"Встреча была хорошей и продуктивной, мы обсудили различные направления развития бизнеса в столице, а также развитие городской инфраструктуры на основе партнерства", - написал Чебан по результатам встречи на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Представители деловых кругов признались, что до сих пор не чувствовали доверия к местной власти, что не было четких и равных условий для всех. Мэр заверил их, что отныне все будет осуществляться исключительно в рамках закона, и никаких преференций не будет.

"Мы готовы сотрудничать с правительством и парламентом для развития этого важного сектора. Люди готовы нам помочь, и уже предложили ряд проектов для города. По словам предпринимателей, желание сотрудничать было всегда, но до сих пор никто не вел с ними открытого диалога", - уточнил Чебан.

Мэр отметил, что принято решение проводить подобные встречи и в будущем, чтобы наладить постоянный диалог с представителями бизнес-среды.

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