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Додон созывает Высший совет безопасности

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191202/28398871/Dodon-sozyvaet-Vysshiy-sovet-bezopasnosti.html

Глава республики Игорь Додон сообщил, что на заседании Высшего совета безопасности будет обсуждаться четыре вопроса, среди которых "кража миллиарда", ситуация в энергосекторе и другие темы.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в среду состоится заседание Высшего совета безопасности.

"Важный вопрос, который обсуждался сегодня с высшим руководством страны, созыв заседания Высшего совета безопасности на этой неделе в новом составе", - сказал Додон по итогам заседания с спикером парламента и премьером.

По его словам, принято решение обсудить четыре основных вопроса.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"На этой неделе обсудим вопрос "кражи миллиарда". Интересует позиция нового генерального прокурора по нынешней ситуации, а также проверки активов тех, кто участвовал в краже. Второй вопрос касается энергосектора, уровень подготовки после 1 января. У нас нет уверенности по поводу транзита газа через Украину, однако у нас есть несколько сценариев", - сказал Додон.

Третий аспект касается ситуации вокруг Международного аэропорта Кишинева. Как отметил президент, контракт о концессии главной воздушной гавани страны должен быть аннулирован. Среди других вопросов также значится скандал с прослушкой.

"Хочу, чтобы отчитались все ответственные лица", - сказал Додон.

По его словам, скорее всего заседание Совбеза состоится в среду.

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