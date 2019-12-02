Не прошло и девяти месяцев: Кишинев и Тирасполь обсудили импорт медикаментов

Этот вопрос возник после установления совместного таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины в пункте пропуска в Кучурганах.

ТИРАСПОЛЬ, 2 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В офисе Миссии ОБСЕ в городе Тирасполе по инициативе приднестровской стороны состоялась первая за последние девять месяцев встреча профильных специалистов по обсуждению проблемы импорта медикаментов в Приднестровье. Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, необходимость дискуссии по этому вопросу исходит из того, что в пункте пропуска в Кучурганах был установлен совместный таможенно-пограничный контроль Молдовы и Украины.

"В рамках заседания приднестровская сторона вновь изложила свои подходы к обеспечению бесперебойных поставок медикаментов в Приднестровье, основывающиеся на исторически сложившейся системе и потребностях фармакологического рынка и пациентов региона", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также состоялось детальное обсуждения возможных вариантов организации взаимодействия между сторонами, которые бы позволили сохранить доступ населения Приднестровье к максимально широкому ассортименту медикаментов.

Стороны условились продолжить дискуссии в ближайшее время.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK