Додон: все "оборотни в погонах" должны уйти из прокуратуры Молдовы

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Новый генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло – профессионал, который справится с возложенными на него обязанности, об этом в эфире одного из частных телеканалов заявил в понедельник вечером президент Молдовы Игорь Додон.

"Его большой плюс в том, что он не состоит ни в одной из группировок, которые воюют между собой сейчас в системе прокуратуры. В судебной системе сейчас есть разные кланы, между судьями и прокурорами, я называю эти группировки "оборотнями в погонах", - заявил Додон. © Photo: Facebook / Александр Стояногло Кто такой Александр Стояногло

По словам президента, эти группировки в системе юриспруденции Молдовы сформировались во время нахождения у власти Демократической партии. Глава государства назвал подобные креатуры в судебной системе Молдовы и в прокуратуре "царьками".

"Теперь в политике Плахотнюка нет, а у этих группировок остались старые обиды друг перед другом. Они начали между собой воевать. Кто-то из них принял решение, что нужно «лечь» под Майю Санду и Андрея Нэстасе. Эти два политика думали, что их используют в борьбе за очищение системы, однако фактически одна группировка использовала бывших руководителей страны, чтобы побороться с другой", - уточнил глава государства.

Президент настаивает: он не вмешивался в борьбу между силами, вступившими в противостояние в судебной системе и органах прокуратуры республики. Все, так называемые, "царьки", по мнению Додона должны уйти из юстиции Молдовы, поскольку в отрасли есть молодые, честные и неподкупные судьи и прокуроры.

"Самый большой плюс Стояногло в том, что он – не член этих группировок. До последнего члены этих враждующих группировок пытались заблокировать избрание Стояногло генпрокурором. Теперь появился профессионал, который должен разобраться с этими группировками", - сказал президент. © Sputnik / Miroslav Rotari Конкурс на пост генпрокурора: отмененные ранее итоги признали действительными

По мнению Додона, сейчас очень важно, чтобы генеральный прокурор навел порядок в системе. Глава государства исключил фактор политического влияния на Стояногло, уточнив, что виделся с ним лишь в июне текущего года, когда бывший советник президента ушел на работу в Центральную избирательную комиссию Молдовы. Тогда Василий Шова предложил Додону взять в качестве советника Александра Стояногло.

"Тогда Стояногло отказался, заявив, что ему не интересна работа в администрации президента", - сказал Додон.

Сейчас первое, чем должен заняться новый генпрокурор, по мнению главы государства, - очистить систему от коррупции и группировок, делящих между собой сферы влияния.

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