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Президентура РМ

Президент Молдовы сказал, будет ли он баллотироваться на второй срок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191202/28408625/dodon-rasskazal-budet-li-on-ballotirovatsya-na-vtoroy-srok.html

Выступая в эфире одного из частных телеканалов, глава государства ответил, думает ли он о втором мандате, или предпочтет продолжить партийную политическую деятельность.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил в эфире одного из частных телеканалов, где рассказал, что сейчас его усилия сосредоточены на решении экономических вопросов страны, на реформе юстиции, на социальных вопросах. Однако гость студии не исключил, что будет баллотироваться на второй президентский срок на выборах, которые пройдут ближе к концу следующего 2020 года. 

"Мы должны решить все эти вопросы. Не каждом политику и команде даются такие шансы. У нас вместо со спикером парламента, премьер-министром, примаром Кишинева есть реальные шансы показать результаты нашей деятельности. И мы должны это сделать", - заявил Додон. 

Президент назвал себя "технократом" и подчеркнул, что он находится в одной команде с правительством страны, которое не позиционирует себя, как кабмин, починенный воле одной партии. 

Здание Генеральной прокуратуры Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"У политика Додона сейчас есть два союзника в нашей стране - народ и партия (социалистов - ред.). Если мы посоветуемся с народом и решим, что стоит идти на второй срок, так и будет. Но, думаю, что это произойдет на раньше середины следующего года", - подчеркнул глава государства. 

Игорь Додон стал главой государства в результате второго тура выборов, прошедших в конце 2016 года. Тогда его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. 

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Теги:
второй срок, президент, Игорь Додон


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