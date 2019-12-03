Ион Кику обсудил с Клаусом Нойкирхом ход приднестровского урегулирования

Премьер подтвердил поддержку предложений ОБСЕ по протоколу братиславского раунда переговоров в формате "5+2".

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику и глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх обменялись мнениями о ходе урегулирования приднестровского конфликта.

Стороны обсудили пути реализации мер, заложенных в протокол братиславского раунда переговоров в формате "5+2" по компромиссной формуле, которая была разработана ОБСЕ.

В основу документа легла политика "малых шагов" по укреплению мер доверия, обеспечению свободы передвижения, соблюдения прав человека в регионе и решения проблемы школ с преподаванием на латинице.

"Мы надеемся, что Братиславский протокол будет подписан, и это будет способствовать поддержанию позитивной динамики в переговорном процессе", - сказал Ион Кику.

Ранее Кишинев согласился принять компромиссную формулу, предложенную спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини.

Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Молдовы Александру Фленкя в преддверии заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ, которое пройдет в Братиславе 4-5 декабря.

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