Президент Молдовы едет на заседание ВЕЭС и неформальный саммит СНГ

Приглашение принять участие в обоих мероприятиях, которые состоятся 20 декабря в Санкт-Петербурге, передал посол РФ в РМ.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите СНГ. Об этом он сообщил во вторник после встречи с послом России в республике Олегом Васнецовым.

Как написал глава республикb на своей странице в Facebook, в ходе беседы с российским дипломатом стороны обсудили актуальную повестку стратегических отношений между двумя странами.

"Констатировали устойчивую положительную динамику развития торгово-экономических связей. Был выражен особый интерес Республики Молдова к привлечению российских инвестиций в крупные инфраструктурные проекты", - отметил Додон. © Sputnik / Нина Зотина Никишина: Молдова может вступить в ЕАЭС, если есть политическая воля

По его словам, в ходе встречи посол России передал ему приглашение принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите Содружества Независимых государств. "Оба мероприятия состоятся 20 декабря в Санкт-Петербурге, где я также планирую провести ряд двусторонних встреч", - заключил Додон.

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Евразийский экономический союз— международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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