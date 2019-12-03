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Памятник Петру Первому Медный всадник на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.

Президент Молдовы едет на заседание ВЕЭС и неформальный саммит СНГ

© Sputnik / Sergei Piatakov
Политика
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (107)
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Sputnik Молдова
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Приглашение принять участие в обоих мероприятиях, которые состоятся 20 декабря в Санкт-Петербурге, передал посол РФ в РМ.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите СНГ. Об этом он сообщил во вторник после встречи с послом России в республике Олегом Васнецовым.

Как написал глава республикb на своей странице в Facebook, в ходе беседы с российским дипломатом стороны обсудили актуальную повестку стратегических отношений между двумя странами.

"Констатировали устойчивую положительную динамику развития торгово-экономических связей. Был выражен особый интерес Республики Молдова к привлечению российских инвестиций в крупные инфраструктурные проекты", - отметил Додон.
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По его словам, в ходе встречи посол России передал ему приглашение принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите Содружества Независимых государств. "Оба мероприятия состоятся 20 декабря в Санкт-Петербурге, где я также планирую провести ряд двусторонних встреч", - заключил Додон.

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Евразийский экономический союз— международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (107)

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