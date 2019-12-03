Гаспарян: выход Филата из тюрьмы создаст ажиотаж на правом фланге

Политолог считает, что освобождение бывшего лидера ЛДПМ из заключения может серьезно обострить соперничество среди правых партий в Молдове.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Возможное возвращение Владимира Филата в молдавскую политику оживит конкуренцию среди правых партий и обострит борьбу за избирателя, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

Если Филат вернется к активной политической деятельности, то это "создаст дополнительный ажиотаж на правом фланге", — сказал политолог в беседе с репортером Sputnik Молдова.

По мнению Гаспаряна, участие бывшего лидера Либерально-демократической партии в политике может сыграть и определенную положительную роль.

"Когда существует серьезная политическая конкуренция, прежде всего конкуренция идей, от этого выигрывают все. Прежде всего сама политическая система, ведь что греха таить, в Молдове в эпоху Плахотнюка с конкуренцией политических идей было весьма и весьма сложно", - заметил эксперт.

Сложившуюся на правом фланге политическую ситуацию Гаспарян охарактеризовал как "стагнацию идей". Эксперт считает, что подобная ситуация, характерная для режима Плахотнюка, вредна для всех политических сил Молдовы.

"Со времен "светлых" идей Михая Гимпу о том, что Молдове вообще не нужна никакая государственность, а нужно все растворить целиком и полностью в Румынии, я не видел на правом, консервативно-национальном фланге Молдовы каких-то заметных, условно говоря, движений", - отметил политолог.

Гаспарян подчеркнул, что вердикт об освобождении Филата оглашен в канун 2020 года, когда в Молдове пройдут президентские выборы.

"Нельзя исключать и возможных досрочных парламентских выборов, хотя очень не хотелось бы, чтобы это произошло. Досрочные выборы - это не только огромные бюджетные расходы, но и неизбежный внутриполитический кризис", - заметил эксперт.

Хроника вынесения вердикта

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, запланировав вынесение решения на вторник, 3 декабря. Вердикт провозгласил судья Виктор Рацой.

Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произойдет на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции.

Филат освобожден согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы "Условно-досрочное освобождение от наказания".

Филат получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Экс-премьер отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта Филата должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание также пройдет на этой неделе.

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