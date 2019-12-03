01:40 04 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Верховный Совет непризнанной ПМР, Парламент и правительство

Тирасполь предлагает Кишиневу провести встречу политпредставителей двух сторон

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (233)
53 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2749/60/27496017.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191203/28423164/tiraspol-predlagaet-kishinevu-provesti-vstrechu-politpredstaviteley-dvukh-storon.html

Проблемные стороны переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем обсудили глава внешнеполитического ведомства Приднестровья и руководитель Миссии ОБСЕ в Молдове.

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье считают необходимым в скором времени провести заседание представителей сторон по политическим вопросам. Об этом сказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом во время  визита иностранного дипломата в регион.

"Виталий Игнатьев с сожалением констатировал, что процесс согласования Братиславского протокола затянулся", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание министерства иностранных дел России в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
В Москве высказались за системный диалог между Кишиневом и Тирасполем
При этом, по словам приднестровского дипломата, целый комплекс проблем в рамках урегулирования отношений сторон остается неразрешенным, а некоторые вопросы приобретают все более острый характер. В частности, он сделал акцент на проблеме закрытия счетов приднестровских предприятий в молдавских банках и участия приднестровских автомобилистов в международном дорожном движении.

По просьбе Клауса Нойкирха Виталий Игнатьев обозначил приоритеты Приднестровья в переговорном процессе на ближайший период. В них вошли вопросы телекоммуникаций, банков, водительских удостоверений, импорта товаров в Приднестровье после 1 февраля 2020 года с учетом совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля на границе приднестровского региона с Украиной.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Приднестровское урегулирование (233)

По теме

Москва и Кишинев условились вернуться к приднестровской тематике позже
Первый визит новый премьер Молдовы совершает в Москву: повестка и планы
Теги:
ОБСЕ, обсе, миссия обсе, молдо-приднестровское урегулирование, молдавско-приднестровское урегулирование, процесс урегулирования, урегулирование, приднестровское урегулирование, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Завершающий этап акции Дорогами памяти к 75-летию Победы прошел в Кишиневе
Уникальная акция к 75-летию Победы прошла в Кишиневе - фото
Горсти молдавской земли лягут в основание храма ВС РФ
"Дорогами памяти" – гильзы с молдавской землей передали в Россию - видео
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться