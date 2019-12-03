Тирасполь предлагает Кишиневу провести встречу политпредставителей двух сторон

Проблемные стороны переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем обсудили глава внешнеполитического ведомства Приднестровья и руководитель Миссии ОБСЕ в Молдове.

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье считают необходимым в скором времени провести заседание представителей сторон по политическим вопросам. Об этом сказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом во время визита иностранного дипломата в регион.

"Виталий Игнатьев с сожалением констатировал, что процесс согласования Братиславского протокола затянулся", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом, по словам приднестровского дипломата, целый комплекс проблем в рамках урегулирования отношений сторон остается неразрешенным, а некоторые вопросы приобретают все более острый характер. В частности, он сделал акцент на проблеме закрытия счетов приднестровских предприятий в молдавских банках и участия приднестровских автомобилистов в международном дорожном движении.

По просьбе Клауса Нойкирха Виталий Игнатьев обозначил приоритеты Приднестровья в переговорном процессе на ближайший период. В них вошли вопросы телекоммуникаций, банков, водительских удостоверений, импорта товаров в Приднестровье после 1 февраля 2020 года с учетом совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля на границе приднестровского региона с Украиной.

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