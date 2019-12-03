Тирасполь предлагает Кишиневу провести встречу политпредставителей двух сторон

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье считают необходимым в скором времени провести заседание представителей сторон по политическим вопросам. Об этом сказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев на встрече с руководителем Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом во время визита иностранного дипломата в регион.
"Виталий Игнатьев с сожалением констатировал, что процесс согласования Братиславского протокола затянулся", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По просьбе Клауса Нойкирха Виталий Игнатьев обозначил приоритеты Приднестровья в переговорном процессе на ближайший период. В них вошли вопросы телекоммуникаций, банков, водительских удостоверений, импорта товаров в Приднестровье после 1 февраля 2020 года с учетом совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля на границе приднестровского региона с Украиной.
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