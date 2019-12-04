Министр юстиции Молдовы рассказал, почему и как освободили Филата

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Освобождение Влада Филата из тюрьмы обсуждалось на заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) в среду, заявил на брифинге министр юстиции Фадей Нагачевски. Он выразил недоумение по поводу произошедшего, сообщив, что ни высшее руководство страны, ни представители прессы не знали об освобождении молдавского экс-премьера, отбывавшего срок за коррупционные действия и извлечение выгоды из влияния.

"Есть много подозрений. Мы хотим понять, как возникла эта ситуация относительно освобождения Филата до истечения срока. Филата приговорили к 9 годам заключения, из которых он отбыл в пенитенциаре всего 4. Не знаю, как получилось две трети. Мы разберемся с этим вопросом", - сказал министр юстиции по итогам заседания ВСБ.

Нагачевски отметил, что ходатайство об освобождении экс-руководителя правительства было выдвинуто на основании заключения спецкомиссии. Далее он перечислил даты, когда менялся состав комиссии: 19 и 21 августа, а затем 13 сентября текущего года.

Нагачевски сообщил, что, исходя из имеющейся у него информации, суд в этом году вдвое сократил срок содержания под стражей Филата за "бесчеловечные условия содержания под стражей".

"Было принято решение о первом сокращении срока заключения. 30 июля состоялось заседание Кишиневского районного суда, а второе заседание прошло осенью", - отметил министр.

Нагачевски отметил, что случившееся будет в срочном порядке расследовано. Все обстоятельства расследования такого быстрого и досрочного освобождения бывшего главы кабмина Молдовы из-под стражи будут сообщены гражданам страны и представителям прессы.

Филат освобожден согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы "Условно-досрочное освобождение от наказания".

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Экс-премьер отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта Филата должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание также пройдет на этой неделе.

Взгляд со стороны

Российский политолог и публицист Армен Гаспарян в комментарии для Sputnik Молдова высказал мнение, что вышедший на свободу Филат может вернуться в молдавскую политику, чтобы консолидировать правые силы. Напомним, что экс-премьер основал и руководил Либерально-демократической партией (ЛДПМ). По мнению Гаспаряна, вернувшись в ЛДПМ Филат откроет ей "второе дыхание".

"Когда существует серьезная политическая конкуренция, прежде всего - конкуренция идей, от этого выигрывают все. Прежде всего сама политическая система, ведь, что греха таить, в Молдове в эпоху Плахотнюка с конкуренцией политических идей было весьма и весьма сложно", - заметил эксперт.

Сложившуюся на правом фланге политическую ситуацию Гаспарян охарактеризовал как "стагнацию идей". Эксперт считает, что подобная ситуация, характерная для режима Плахотнюка, вредна для всех политических сил Молдовы.

"Со времен "светлых" идей Михая Гимпу о том, что Молдове вообще не нужна никакая государственность, а нужно все растворить целиком и полностью в Румынии, я не видел на правом, консервативно-национальном фланге Молдовы каких-то заметных, условно говоря, движений", - отметил политолог.

Гаспарян подчеркнул, что вердикт об освобождении Филата оглашен в канун 2020 года, когда в Молдове пройдут президентские выборы.

"Нельзя исключать и возможных досрочных парламентских выборов, хотя очень не хотелось бы, чтобы это произошло. Досрочные выборы - это не только огромные бюджетные расходы, но и неизбежный внутриполитический кризис", - заметил эксперт.

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