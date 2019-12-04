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Фадей Нагачевский

Министр юстиции Молдовы рассказал, почему и как освободили Филата

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191204/28426042/ministr-yustitsii-rm-rasskazal-o-tom-pochemu-osvobodili-filata.html

На заседании Высшего совета безопасности Молдовы обсуждался вопрос досрочного освобождения экс-премьера Владимира Филата.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Освобождение Влада Филата из тюрьмы обсуждалось на заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) в среду, заявил на брифинге министр юстиции Фадей Нагачевски. Он выразил недоумение по поводу произошедшего, сообщив, что ни высшее руководство страны, ни представители прессы не знали об освобождении молдавского экс-премьера, отбывавшего срок за коррупционные действия и извлечение выгоды из влияния.

"Есть много подозрений. Мы хотим понять, как возникла эта ситуация относительно освобождения Филата до истечения срока. Филата приговорили к 9 годам заключения, из которых он отбыл в пенитенциаре всего 4. Не знаю, как получилось две трети. Мы разберемся с этим вопросом", - сказал министр юстиции по итогам заседания ВСБ.

Армен Гаспарян
© Sputnik / Dubinsky Dmitry
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Нагачевски отметил, что ходатайство об освобождении экс-руководителя правительства было выдвинуто на основании заключения спецкомиссии. Далее он перечислил даты, когда менялся состав комиссии: 19 и 21 августа, а затем 13 сентября текущего года.

Нагачевски сообщил, что, исходя из имеющейся у него информации, суд в этом году вдвое сократил срок содержания под стражей Филата за "бесчеловечные условия содержания под стражей".

"Было принято решение о первом сокращении срока заключения. 30 июля состоялось заседание Кишиневского районного суда, а второе заседание прошло осенью", - отметил министр.

Нагачевски отметил, что случившееся будет в срочном порядке расследовано. Все обстоятельства расследования такого быстрого и досрочного освобождения бывшего главы кабмина Молдовы из-под стражи будут сообщены гражданам страны и представителям прессы.

Влад Филат
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Эксклюзив: детали по поводу освобождения Владимира Филата
Филат освобожден согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы "Условно-досрочное освобождение от наказания".

Экс-премьер получил тюремный срок за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы.

Экс-премьер отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта Филата должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

Второе уголовное дело открыто по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу экс-премьеру грозит до десяти лет лишения свободы. Судебное заседание также пройдет на этой неделе.

Взгляд со стороны

Российский политолог и публицист Армен Гаспарян в комментарии для Sputnik Молдова высказал мнение, что вышедший на свободу Филат может вернуться в молдавскую политику, чтобы консолидировать правые силы. Напомним, что экс-премьер основал и руководил Либерально-демократической партией (ЛДПМ). По мнению Гаспаряна, вернувшись в ЛДПМ Филат откроет ей "второе дыхание".

"Когда существует серьезная политическая конкуренция, прежде всего - конкуренция идей, от этого выигрывают все. Прежде всего сама политическая система, ведь, что греха таить, в Молдове в эпоху Плахотнюка с конкуренцией политических идей было весьма и весьма сложно", - заметил эксперт.

Сложившуюся на правом фланге политическую ситуацию Гаспарян охарактеризовал как "стагнацию идей". Эксперт считает, что подобная ситуация, характерная для режима Плахотнюка, вредна для всех политических сил Молдовы.

Влад Филат
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Со времен "светлых" идей Михая Гимпу о том, что Молдове вообще не нужна никакая государственность, а нужно все растворить целиком и полностью в Румынии, я не видел на правом, консервативно-национальном фланге Молдовы каких-то заметных, условно говоря, движений", - отметил политолог.
Гаспарян подчеркнул, что вердикт об освобождении Филата оглашен в канун 2020 года, когда в Молдове пройдут президентские выборы.

"Нельзя исключать и возможных досрочных парламентских выборов, хотя очень не хотелось бы, чтобы это произошло. Досрочные выборы - это не только огромные бюджетные расходы, но и неизбежный внутриполитический кризис", - заметил эксперт.

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Теги:
причины, освобождение, Филат


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