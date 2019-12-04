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Влад Плахотнюк

Додон: Интерпол еще не объявил Плахотнюка в международный розыск

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191204/28426102/Dodon-Interpol-esche-ne-obyavil-Plakhotnyuka-v-mezhdunarodnyy-rozysk--.html

Бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им Демократическая партия объявила о переходе в оппозицию. 

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Интерпол еще не объявил экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка в розыск, официальный Кишинев отправит запрос властям США, Великобритании и Румынии, чтобы установить его местонахождение. Об этом заявил по итогам заседания Высшего совета безопасности президент Молдовы Игорь Додон.

Он отметил, что в октябре был направлен в центральный секретариат Интерпола запрос об объявлении в розыск Плахотнюка.

"По нашей информации, Интерпол еще не объявил Плахотнюка в розыск, мы решили запросить объяснений у Интерпола, а также обратиться напрямую к властям США, Великобритании и Румынии, чтобы получить информацию о местонахождении разыскиваемых лиц", - сказал Додон.

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Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им Демократическая партия объявила о переходе в оппозицию. 

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США. 

Майя Санду, находясь в должности премьера с июня по ноябрь 2019 года, отмечала, что попросила помощи у ФБР, ЦРУ и Минюста США в расследовании кражи из банковской системы Молдовы и заморозке активов фигурантов этого дела на территории Штатов, в том числе она имела в виду Плахотнюка.

Кроме того, Генеральная прокуратура Молдовы 5 августа по распоряжению и.о. генпрокурора Думитру Робу открыла уголовное дело по факту узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года. 

Занимается этим делом группа прокуроров и следователей из различных подразделений правоохранительных органов.

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