Депутат от Демпартии Константин Ботнарь уходит из парламента

Константин Ботнарь, одно из доверенных лиц Владимира Плахотнюка, подал заявление об отставке из парламента. Об этом депутат-социалист Григоре Новак сообщил на своей странице в социальной сети.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik, Анна Руссу. Депутат-демократ Константин Ботнарь сложил мандат после того, как лидер демократов Павел Филип обратился к нему с просьбой о сдаче депутатского мандата по причине отсутствия на парламентских заседаниях. Об этом он рассказал в эфире на одном из частных телеканалов:

"Я давно не видел Константина Ботнаря. Я разговаривал с ним по телефону и попросил его сложить свой мандат, потому что я не вижу смысла в депутате, который не посещает сессии парламента. Я не могу понять, почему этот мандат остается за ним. Наша фракция в законодательном органе должна работать. Получить мандат депутата и не прийти в парламент, мне кажется неправильным. Он сказал, что подумает о том, что собирается делать", - отметил Филип.

pdm.md Константин Ботнарь

Об отставке Ботнаря написал депутат парламента РМ Григоре Новак на своей странице в Facebook:

"Тем временем юридическая комиссия по назначениям и иммунитету приняла ходатайство об отставке, которое подал депутат от ДПМ Константин Ботнарь. Не путайте с Александру Ботнарем из Хынчешт. Через несколько дней он должен выбрать должность примара либо депутата".

Константин Ботнарь отсутствовал на заседании парламента с тех пор, как Демократическая партия отказалась от власти.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 25 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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