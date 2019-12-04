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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов и Вадим Красносельский

Васнецов: пауза в переговорах по Приднестровью беспокоит не только Россию

CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (234)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191204/28429114/vasnetsov-pauza-v-peregovorakh-po-Pridnestrovyu-bespokoit-ne-tolko-rossiyu.html

Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов побывал с визитом в Левобережье Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 4 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Затянувшейся паузой в диалоге между Кишиневом и Тирасполем обеспокоена не только Россия, как гарант переговорного процесса, но и представитель ОБСЕ. Об этом посол России в Молдове Олег Васнецов сказал на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским во время своего визита в Левобережье.

"Российский дипломат считает, что участники формата "5+2" должны проявлять большую настойчивость и активность", - рассказали со ссылкой на слова Васнецов в пресс-службе приднестровского лидера.

Красносельский подчеркнул, что Приднестровье в любых обстоятельствах выступает за диалог и примет все возможные меры для его эффективного продолжения.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон обсудил с Васнецовым укрепление торгово-экономических связей

"Хаотичные политические изменения в Молдове не должны оказывать негативное влияние на ход переговоров, от качества и результативности ведения которых зависит благополучие граждан", - отметил он.

По его мнению, растущее число проблемных аспектов, многие из которых сохраняют актуальность на протяжении длительного периода времени, приводит к подрыву доверия между сторонами.

В то же время участники встречи выразили солидарное мнение, что значимость работы экспертных групп и политических представителей, как и реальный потенциал их деятельности высоки.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (234)

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Теги:
посольство РФ в Молдове, посольство РФ, посольство России, посол, Олег Васнецов, переговоры "5+2", переговоры, Приднестровье


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