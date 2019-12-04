Васнецов: пауза в переговорах по Приднестровью беспокоит не только Россию

Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов побывал с визитом в Левобережье Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 4 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Затянувшейся паузой в диалоге между Кишиневом и Тирасполем обеспокоена не только Россия, как гарант переговорного процесса, но и представитель ОБСЕ. Об этом посол России в Молдове Олег Васнецов сказал на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским во время своего визита в Левобережье.

"Российский дипломат считает, что участники формата "5+2" должны проявлять большую настойчивость и активность", - рассказали со ссылкой на слова Васнецов в пресс-службе приднестровского лидера.

Красносельский подчеркнул, что Приднестровье в любых обстоятельствах выступает за диалог и примет все возможные меры для его эффективного продолжения.

"Хаотичные политические изменения в Молдове не должны оказывать негативное влияние на ход переговоров, от качества и результативности ведения которых зависит благополучие граждан", - отметил он.

По его мнению, растущее число проблемных аспектов, многие из которых сохраняют актуальность на протяжении длительного периода времени, приводит к подрыву доверия между сторонами.

В то же время участники встречи выразили солидарное мнение, что значимость работы экспертных групп и политических представителей, как и реальный потенциал их деятельности высоки.

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