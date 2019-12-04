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В Молдову едет ревизор из США

© Sputnik / Павел Лисицын
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191204/28432895/moldova-edet-revizor-usa.html

Как считает президент Молдовы, взаимодействие между Кишиневом и Вашингтоном в нынешнем году сохраняет хорошую динамику.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. В Молдову в ближайшее время прибудет заместитель помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент республики Игорь Додон по итогам встречи с американским послом Дереком Хоганом.

По словам главы республики, в ходе встречи стороны обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся развития и укрепления стратегического диалога между странами. Как считает Додон, взаимодействие по линии Кишинев - Вашингтон в нынешнем году сохраняет хорошую динамику, несмотря на политические перемены в Республике Молдова.

"Господин Хоган проинформировал меня о том, что в нашу страну в ближайшие дни приедет заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент. Он проведет встречу с представителями высшего руководства Республики Молдова", - отметил президент.

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