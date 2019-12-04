МИДЕИ готовит визит молдавского премьера в Страсбург

Первый зарубежный вояж в качестве премьера Ион Кику совершил в Москву, где 20 ноября встретился с главой правительства России.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой в среду обсудил во время телефонного разговора с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич визит премьера Иона Кику в Страсбург.

"Основная тема дискуссии касалась развития сотрудничества Молдовы с Советом Европы. Кроме того, внимание было сосредоточено на объединении усилий для достижения синергии в продвижении реформы юстиции", - отметили в пресс-службе МИДЕИ.

Чокой высоко оценил готовность Совета Европы поделиться своим опытом в реформировании системы правосудия. В частности, было подтверждено решение молдавских властей создать специальную рабочую группу СЕ - РМ по реформе юстиции.

Пейчинович-Бурич, как сообщили в МИДЕИ, заверила, что от Совета Европы будут делегированы эксперты самого высокого ранга, чтобы поделиться опытом.

"В рамках идеи продолжения диалога на высоком уровне Аурелиу Чокой согласовал с Марией Пейчинович-Бурич предстоящий визит молдавского премьер-министра Иона Кику в Страсбург", - добавили в министерстве.

Кику возглавил молдавский кабмин 14 ноября после того, как парламент страны выразил вотум недоверия правительству Майи Санду. Первый зарубежный вояж в качестве премьера Кику совершил в Москву, где 20 ноября встретился с главой правительства России, а 12 декабря намерен отправиться в Киев.

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