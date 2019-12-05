Парламент Молдовы не будет рассматривать вопрос отставки министра обороны

Юридическая комиссия парламента проверила запрос, констатировав, что он не соответствует требованиям и поэтому будет возвращен авторам.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Депутаты молдавского парламента не будут рассматривать на заседании простой вотум недоверия, выдвинутый группой депутатов от блока ACUM, потребовавших отставки министра обороны Виктора Гайчука. Об этом заявила в четверг спикер Зинаида Гречаная.

Парламентарии от блока ACUM считают, что высказывания Гайчука несовместимы с его статусом члена правительства страны. Правда, речь идет о словах, сказанных еще в ноябре 2016 года во время выступления на конференции "Православная церковь Молдовы и государство. Вера и знание" в Академии наук Молдовы. Простой вотум зачитал неделю назад вице-спикер Михай Попшой. Он же попросил включить вопрос в повестку заседания 5 декбря.

"Вчера на заседании бюро обсуждался этот вопрос. Вотум не допущен к законодательной процедуре", - сказала Гречаная.

В свою очередь, глава главного юридического управления парламента Ион Крянгэ подчеркнул, что "соответствующий вотум проверило юридическое управление".

"Мы констатировали, что это индивидуальный вотум недоверия. Это не вотум недоверия, направленный на программу правительства. Поэтому он не может быть внесен в законодательную процедуру. Его вернут авторам обратно", - сказал Крянгэ.

Депутат Василий Боля обратил внимание, что выдвинутый парламентариями блока ACUM вотум направлен против человека, а не против программ.

По его словам, совсем недавно по тем же причинам на рассмотрение не включили в повестку вотум против экс-главы Минфина Натальи Гаврилица.

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