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Здание Еврокомиссии

Ассоциация с ЕС: парламент одобрил соглашение о финансировании Молдовы

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191205/28440910/assotsiatsiya-es-parlament-odobril-soglashenie-o-finansirovanii-moldovy.html

Депутаты парламента 87 голосами ратифицировали соглашение о финансировании Молдовы в рамках договора об ассоциации Молдовы с Европейским союзом.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Парламент принял закон о ратификации соглашения о финансировании между правительством Молдовы и Европейской комиссией.

Документ, который носит название "Поддержка внедрения положений договора об ассоциации РМ-ЕС", был одобрен голосами 87 депутатов парламента.

Как заявила пресс-служба парламента, цели соглашения - это поддержка участия Молдовы в программах ЕС, содействие гендерному равенству, расширение прав и возможностей женщин путем более широкого учета гендерных факторов в местной государственной политике, борьба с бытовым насилием в отношении женщин и детей.

© Sputnik / Владимир Астапкович
План действий по внедрению Соглашения об ассоциации РМ-ЕС под угрозой

Проект предусматривает обучение местных представителей в области продвижения гендерного равенства, борьба с насилием в отношении женщин и детей, создание механизма реабилитации жертв насилия и меры по трудоустройству и социальной реинтеграции жертв насилия в социальные процессы.

Соглашение финансируется из бюджета ЕС через проект "Европейский инструмент соседства". Общая стоимость соглашения составляет 10,7 миллиона евро, включая взнос Европейской комиссии в размере 9,25 миллиона евро.

Продолжительность проекта определена в 7 лет.

Бенефициарами соглашения о финансировании являются Министерство образования, культуры и науки, Министерство финансов, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, местные публичные администрации Унген и Кагула, организации гражданского общества.

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Теги:
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