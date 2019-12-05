Ряды депутатов молдавского парламента редеют

Уход из парламента одного депутата-демократа утвердили, а еще один член фракции ДПМ подаст документы об уходе в четверг.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Молдавские парламентарии на заседании в четверг единогласно поддержали уход из высшего законодательного органа республики депутата от Демпартии Константина Ботнаря.

Ботнарь решил отказаться от места в парламенте после того, как лидер демократов Павел Филип обратился к нему с просьбой о сдаче депутатского мандата по причине отсутствия на парламентских заседаниях.

Согласно решению парламента, после голосования по этому вопросу, кресло депутата объявлено вакантным.

Кроме того, еще один депутат-демократ заявил об уходе из высшего законодательного органа республики.

"Сегодня последний день, когда нахожусь в парламенте", - сказал Александру Ботнарь, который в конце заседания в четверг подаст заявление об отставке.

Александру Ботнарь по итогам всеобщих местных выборов стал примаром Хынчешт и по закону обязан был выбрать, какую из двух должностей будет занимать.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 25 депутатов. Еще одна политическая сила, прошедшая в высший законодательный орган, - Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте есть трое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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