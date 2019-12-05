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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурел Чокой

Чокой и Лавров провели встречу в Братиславе: какие вопросы обсуждались

ТАСС/POOL
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191205/28445040/ciocoi-lavrov-obsudili-proces-pridnestrovskogo-uregulirovaniya.html

В ходе первой встречи Лаврова и Чокоя после формирования нового правительства РМ обсуждался приднестровский вопрос и развитие двусторонних отношений.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Министр иностранный дел и европейской интеграции Аурел Чокой в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Братиславе выступили за продолжение совместных усилий в рамках формата "5+2" по продвижению процесса приднестровского урегулирования. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

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Дискуссия Чокоя и Лаврова прошла на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц ОБСЕ в Братиславе, проходящего 5-6 декабря.

"Министры высказались за продолжение совместных усилий в рамках формата "5+2" по продвижению процесса приднестровского урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ. 
Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
© Sputnik / Сергей Аверин
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Кроме того, как уточнили в ведомстве, стороны провели полезный обмен мнениями по широкому кругу вопросов российско-молдавских отношений, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами.

"Отдельно обсуждалась перспектива активизации сотрудничества в рамках СНГ", - добавили в МИД России.

Это была первая встреча Лаврова и Чокоя после формирования нового правительства в Молдове 14 ноября этого года.

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