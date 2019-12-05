Чокой и Лавров провели встречу в Братиславе: какие вопросы обсуждались

В ходе первой встречи Лаврова и Чокоя после формирования нового правительства РМ обсуждался приднестровский вопрос и развитие двусторонних отношений.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Министр иностранный дел и европейской интеграции Аурел Чокой в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Братиславе выступили за продолжение совместных усилий в рамках формата "5+2" по продвижению процесса приднестровского урегулирования. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

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Дискуссия Чокоя и Лаврова прошла на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц ОБСЕ в Братиславе, проходящего 5-6 декабря.

"Министры высказались за продолжение совместных усилий в рамках формата "5+2" по продвижению процесса приднестровского урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ. © Sputnik / Сергей Аверин Фленкя: Кишинев принимает компромиссную формулу ОБСЕ по Приднестровью

Кроме того, как уточнили в ведомстве, стороны провели полезный обмен мнениями по широкому кругу вопросов российско-молдавских отношений, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами.

"Отдельно обсуждалась перспектива активизации сотрудничества в рамках СНГ", - добавили в МИД России.

Это была первая встреча Лаврова и Чокоя после формирования нового правительства в Молдове 14 ноября этого года.

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