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Флаги у здания Европейского парламента в Страсбурге.

Пройдутся по Молдове: закон о прокуратуре в поле зрения Венецианской комиссии

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20191206/28455496/proydutsya-moldova-zakon-o-prokurature-v-pole-zreniya-venetsianskaia-komissia.html

В пятницу стартует 121 пленарное заседание Венецианской комиссии. Члены структуры рассмотрят ряд проектов, касающихся республики.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik, Родика Георгиу. В Страсбурге 6-7 декабря намечен 121 пленарное заседание Венецианской комиссии. В рабочую повестку структуры включены вопросы, касающиеся и Молдовы.

В ходе заседания планируется рассмотреть проект для Конституционного суда республики. Речь идет о законе о прокуратуре и уголовной ответственности членов высшей судебной инстанции страны. По итогам изучения этого документа Венецианская комиссия представит заключение по данному закону.

Ранее глава Минюста Молдовы Фадей Нагаческий объявил, что передал 22 ноября в Венецианскую комиссию концепцию реформы юстиции.

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