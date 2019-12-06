Пройдутся по Молдове: закон о прокуратуре в поле зрения Венецианской комиссии

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik, Родика Георгиу. В Страсбурге 6-7 декабря намечен 121 пленарное заседание Венецианской комиссии. В рабочую повестку структуры включены вопросы, касающиеся и Молдовы.

В ходе заседания планируется рассмотреть проект для Конституционного суда республики. Речь идет о законе о прокуратуре и уголовной ответственности членов высшей судебной инстанции страны. По итогам изучения этого документа Венецианская комиссия представит заключение по данному закону.

Ранее глава Минюста Молдовы Фадей Нагаческий объявил, что передал 22 ноября в Венецианскую комиссию концепцию реформы юстиции.

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