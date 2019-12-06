Депутаты от блока ACUM выдвинули простой вотум недоверия главе Минюста

Попытка №2: второй проект вотума недоверия за неделю от депутатов блока ACUM - на этот раз они выразили недовольство министру юстиции.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Депутаты от блока ACUM выдвинули вотум недоверия главе Минюста Молдова Федею Нагачевскому. Это требование передано на рассмотрение юридической комиссии.

"Парламентские фракции PAS и DA хотят зарегистрировать простой вотум недоверия политике министерства юстиции и министру юстиции Фадею Нагачевскому", - сказал депутат от DA Дину Плынгэу.

В проекте вотум недоверия, в частности, указано, почему акумовцы хотят сменить руководство Минюста – "за превышение полномочий и вмешательство в судебную систему".

Спикер парламента Зинаида Гречаная отметила, что юридическая комиссия должна дать заключение по этому вотуму.

"Но, кажется, мы наступаем на те же грабли. После предыдущего вотума недоверия (министру обороны - ред.) нужно было иначе его формулировать. Но не буду давать оценок", - сказала Гречаная.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK