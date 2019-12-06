Кондратьев: мы целиком поддерживаем стремление Молдовы к сотрудничеству

Российский сенатор рассказал о том, как будут развиваться взаимоотношения между Федеральным Собранием РФ и парламентом Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Россия готова к дальнейшему развитию сотрудничества с Молдовой на всех уровнях, заявил в пресс-центре Sputnik Молдова в Кишиневе член комитета по международным делам Совета Федерации Алексей Кондратьев.

"Главный тезис, основная мысль, которую уже несколько десятилетий подчеркивает российская сторона в отношении Молдавии — это равноправное сотрудничество и учет интересов друг друга, и на международных площадках, и в двусторонних отношениях", — заметил Кондратьев. —

"Мы всегда придерживались этих принципов, и надеюсь, это будет взаимно и в будущем, — сохранять статус отношений внеблоковых, демилитаризованных и равноправных", - добавил он.

Российский сенатор подтвердил, что в России полностью поддерживают стремление Молдавии к равноправному сотрудничеству и уважают выбор Молдовы в отношениях с третьими сторонами — будь то Европейский союз, Соединенные Штаты или другие другие государства в рамках международных или двусторонних контактов.

"Мы не должны в контактах выставлять какие-то альтернативные условия - дружить с теми, а с этими не дружить, торговать с этими, а с теми не торговать, или поддерживать те или другие страны. Это крайне неправильно", — заявил Кондратьев.

Член комитета по международным делам Совета Федерации подчеркнул, что Россию и Молдову связывают несколько столетий общей истории, общая культура, в том числе православные традиции, множество перспективных экономических проектов.

"Мы всегда видели в молдавской стороне друзей, братьев. И поэтому мы конечно же, выступаем за развитие отношений в сторону улучшения, и мы видим эти шаги, мы их ценим", - сказал Кондратьев.

Сенатор особо отметил позитивные шаги по восстановлению межпарламентского сотрудничества между Федеральным Собранием РФ и парламентом Республики Молдова.

"В рамках межпарламентского сотрудничества мы рады тому, что парламент Молдавии с лета этого года воссоздал комиссию по межпарламентскому сотрудничеству, сейчас прорабатывается аналогичная комиссия в составе двух палат российского парламента. Вы знаете, что с 2009 года в силу сложившейся ситуации эти контакты были невозможны. И это возобновление сотрудничества, добрых отношений — это хороший знак для того, чтобы развивать все сферы взаимовыгодного партнерства", — отметил Алексей Кондратьев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK